Έντερο: Ο τρόπος να μην καταλάβει κανείς – και να μην μυρίσει – τους «δαίμονες» που μόλις απελευθερώσατε
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ο τρόπος να μην καταλάβει κανείς – και να μην μυρίσει – τους «δαίμονες» που μόλις απελευθερώσατε

 14.08.2025 - 14:42
Έντερο: Ο τρόπος να μην καταλάβει κανείς – και να μην μυρίσει – τους «δαίμονες» που μόλις απελευθερώσατε

Σε όλους μας ενδεχομένως έχει συμβεί να είμαστε κάπου καλεσμένοι και να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη συζήτηση λόγω των «δαιμόνων» που θέλουμε να ελευθερώσουμε. Ο μετεωρισμός είναι και μια λειτουργία που φέρνει σε αμηχανία τα ζευγάρια ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, μαζί με το ζήτημα της τουαλέτας εν γένει.

Η γαστρεντερολόγος Δρ. Trisha Pasricha, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, με ένα σύντομο στο βίντεο στο Instagram, απενοχοποιεί τα αέρια, καθώς είναι μια φυσιολογική διαδικασία του σώματος. Παρότι για κάθε οργανισμό το φυσιολογικό είναι διαφορετικό, ο μέσος όρος αεριών ημερησίως ανέρχεται στις 20 φορές. Mάλιστα, σημειώνει πως μόνο το 1% των αερίων του ανθρώπινου σώματος είναι υπεύθυνο για τη δυσάρεστη οσμή, καθώς το 99% αποτελείται από άοσμα αέρια όπως το άζωτο, το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Το 1% περιέχει θείο και είναι αυτό που ευθύνεται για την άσχημη μυρωδιά.

Στη συνέχεια του βίντεο, προτείνει να δοκιμάσουμε μια δραστική ουσία, που υπόσχεται ότι οι γύρω μας δε θα καταλάβουν απολύτως τίποτα ακόμα κι αν… απελευθερωθούμε. Πιο συγκεκριμένα, υποσαλικυλικό βισμούθιο, που πωλείται γενικά ως «ροζ βισμούθιο», είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της προσωρινής ενόχλησης του στομάχου και του γαστρεντερικού σωλήνα. Έχει, όμως, ακόμα μια δράση: εξουδετερώνει τις οσμές των αερίων.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by The Washington Post (@washingtonpost)

Όπως εξηγεί η ίδια στο βίντεο, η δραστική ουσία έχει αποδειχθεί ότι «μειώνει κατά 95% τα αέρια που περιέχουν θειώδη και αντίστοιχα τα συμπτώματα του μετεωρισμού». Παρόλα αυτά, συνιστά προσοχή στη χρήση, καθώς προειδοποιεί πως θα πρέπει να λαμβάνεται με μέτρο, καθώς μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι έχει τοξικές επιδράσεις σε υψηλές δόσεις.

«Αν απλά προσπαθείτε να ανακουφίσετε την κοινωνική σας δυσφορία για μια ή δύο ημέρες, μπορείτε να πάρετε μια δόση από το στόμα έως και τέσσερις φορές την ημέρα προκαταβολικά» εξήγησε.

Έπειτα, συμπλήρωσε ότι αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αεροπλάνο, για να εξουδετερώσουν την επίδραση της πίεσης της καμπίνας στα εσωτερικά αέρια. Καθώς αυξάνεται το υψόμετρο, τα εντερικά αέρια διαστέλλονται λόγω της πτώσης της πίεσης του αέρα, εξήγησε, προσθέτοντας: «Σε αυτό το σημείο υπάρχει πραγματικά μόνο ένα μέρος για να απελευθερωθούν».

Παρότι ο μετεωρισμός είναι μια βιολογική λειτουργία, τα υπερβολικά ή ιδιαίτερα δύσοσμα αέρια θα μπορούσε, σε σπάνιες περιπτώσεις, να αποτελούν σημάδι για σοβαρές ασθένειες, όπως φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή ακόμη και καρκίνος του παχέος εντέρου.

Πηγή: ygeiamou.gr

Πηγή: ygeiamou.gr

 

Εντοπίστηκε η οικογένεια του 13χρονου που είχε εξαφανιστεί και εντοπίστηκε στα κατεχόμενα - Θα σταλεί στην Τουρκία για επανένωση

 14.08.2025 - 14:36
Προκλητικός ο Τατάρ για την β΄ φάση εισβολής: «Χαράχτηκαν τα σημερινά σύνορα»

 14.08.2025 - 14:45
Tη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς εξετάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

