ΑρχικήΠολιτικήΠροκλητικός ο Τατάρ για την β΄ φάση εισβολής: «Χαράχτηκαν τα σημερινά σύνορα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο Τατάρ για την β΄ φάση εισβολής: «Χαράχτηκαν τα σημερινά σύνορα»

 14.08.2025 - 14:45
Προκλητικός ο Τατάρ για την β΄ φάση εισβολής: «Χαράχτηκαν τα σημερινά σύνορα»

Ο Ερσίν Τατάρ, με αφορμή την 51η επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής ισχυρίστηκε ότι ο στόχος της Τουρκίας, που ήταν ο τερματισμός των επιθέσεων κατά των Τουρκοκυπρίων, επιτεύχθηκε μόνο με την επιχείρηση της 14ης Αυγούστου 1974 και ότι με αυτή χαράχτηκαν τα σημερινά «σύνορα της τδβκ».

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών η «Güneş» γράφει ότι ο κ. Τατάρ απέδωσε την πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης της εισβολής στην «αδιάλλακτη» στάση της ελληνοκυπριακής και της ελληνικής πλευράς κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη. Επικαλέστηκε, επίσης, τις "δολοφονίες αμάχων στα χωριά Μαράθα, Αλόα, Σανδαλάρη και Τόχνη από την ΕΟΚΑ", υποστηρίζοντας ότι τα "εγκλήματα αυτά αποτελούν την πιο εμφανή απόδειξη" ως προς το γιατί δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις εγγυήσεις της Τουρκίας.

Μιλώντας σε τελετή μνήμης στα εν λόγω χωριά, ο κ. Τατάρ, όπως μεταδίδει η «Haber Kıbrıs», χαρακτήρισε όσα συνέβησαν εκεί «πρωτόγνωρο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» και είπε ότι κοιτάζοντας τη Γάζα σήμερα, φαίνεται καλύτερα η αξία της ειρήνης που, όπως υποστήριξε, οφείλουν στην Τουρκία. Επανέλαβε τη θέση ότι η λύση των δύο κρατών, η κυριαρχική ισότητα και οι τουρκικές εγγυήσεις αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για την τουρκοκυπριακή πλευρά.

