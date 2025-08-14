Προκλητικός ο Τατάρ για την β΄ φάση εισβολής: «Χαράχτηκαν τα σημερινά σύνορα»

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών η «Güneş» γράφει ότι ο κ. Τατάρ απέδωσε την πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης της εισβολής στην «αδιάλλακτη» στάση της ελληνοκυπριακής και της ελληνικής πλευράς κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη. Επικαλέστηκε, επίσης, τις "δολοφονίες αμάχων στα χωριά Μαράθα, Αλόα, Σανδαλάρη και Τόχνη από την ΕΟΚΑ", υποστηρίζοντας ότι τα "εγκλήματα αυτά αποτελούν την πιο εμφανή απόδειξη" ως προς το γιατί δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις εγγυήσεις της Τουρκίας.

Μιλώντας σε τελετή μνήμης στα εν λόγω χωριά, ο κ. Τατάρ, όπως μεταδίδει η «Haber Kıbrıs», χαρακτήρισε όσα συνέβησαν εκεί «πρωτόγνωρο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» και είπε ότι κοιτάζοντας τη Γάζα σήμερα, φαίνεται καλύτερα η αξία της ειρήνης που, όπως υποστήριξε, οφείλουν στην Τουρκία. Επανέλαβε τη θέση ότι η λύση των δύο κρατών, η κυριαρχική ισότητα και οι τουρκικές εγγυήσεις αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για την τουρκοκυπριακή πλευρά.