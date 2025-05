Τουρκική προπαγάνδα αναμεταδίδει λόγια του Φαίδωνος για να πλήξει την Κυπριακή Δημοκρατία - «Είμαστε ένα κράτος Μπανανία»

Η επιλογή του Δημάρχου Πάφου να δημοσιοποιήσει σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών από την Κυπριακή Δημοκρατία, συνοδευόμενη από χαρακτηρισμούς όπως «κράτος Μπανανία», είχε προβλέψιμες – αλλά και επικίνδυνες – συνέπειες. Οι δηλώσεις του δεν έμειναν απαρατήρητες. Χρησιμοποιήθηκαν άμεσα από τουρκοκυπριακά και τουρκικά μέσα, προκειμένου να ενισχυθούν αφηγήματα που υπονομεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία και παρουσιάζουν το κράτος ως διεφθαρμένο και αδύναμο.

Ενδεικτική είναι η αντίδραση λογαριασμών όπως το «Young Turkish Cypriots» στο «Χ» (λογαριασμού που συστηματικά επιδίδεται σε προπαγάνδα της Τουρκίας), που έσπευσαν να αναπαράγουν τις καταγγελίες με εμφανή στόχο να πλήξουν τη νομιμότητα και τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

BREAKING‼️



South Cyprus mayor exposes official holding 1.8M m² of Turkish Cypriot land & 4 homes under family names. Interior Minister rules out charges



Mayor Phedonos calls Cyprus a "Banana Republic" where real crimes go unpunished - while foreign investors in TRNC face prison pic.twitter.com/eBgHEbwyEX