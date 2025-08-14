Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Αστυνομικοί παριστάνουν τους δρομείς και συλλαμβάνουν άντρες που παρενοχλούν γυναίκες όταν αθλούνται

 14.08.2025 - 15:07
Βρετανία: Αστυνομικοί παριστάνουν τους δρομείς και συλλαμβάνουν άντρες που παρενοχλούν γυναίκες όταν αθλούνται

 14.08.2025 - 15:07

Δεκαοκτώ συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Surrey της Αγγλίας στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου πιλοτικού προγράμματος, όπου γυναίκες αστυνομικοί ντύθηκαν ως δρομείς και κυκλοφόρησαν σε δημόσιους χώρους για να εντοπίσουν άνδρες που παρενοχλούν γυναίκες την ώρα που γυμνάζονται.

Οι αστυνομικοί, με πολιτικά και αθλητικό ντύσιμο, έτρεχαν κατά τις ώρες αιχμής σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως «hotspots» για φαινόμενα παρενόχλησης. Σε κοντινή απόσταση, ειδικές μονάδες της αστυνομίας ήταν έτοιμες να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση προσβολής ή απειλής.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών, που μίλησε στον Guardian, επιθεωρητή Jon Vale, σχεδόν οι μισές γυναίκες δρομείς σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Surrey έχουν δεχθεί παρενόχληση – ωστόσο, δεν το καταγγέλλουν στην αστυνομία.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by RTN Canada (@rtncanada)

«Το φαινόμενο του catcalling (λεκτική παρενόχληση στον δρόμο) είναι εξαιρετικά συχνό», δηλώνει. «Ακόμα και γυναίκες αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αυτή τη συμπεριφορά. Κι ενώ το catcalling δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα από μόνο του, συχνά αποτελεί προάγγελο πιο σοβαρής σεξουαλικής βίας».

Ο Vale εξήγησε πως στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποτροπή των δραστών.

«Μία από τις συναδέλφους μας δέχτηκε κορνάρισμα μόλις 10 λεπτά αφότου βγήκε για τρέξιμο, και σε 30 δευτερόλεπτα ένας άλλος οδηγός επιβράδυνε για να κάνει χειρονομίες. Είναι τόσο συχνό. Ακόμα κι αν δεν είναι πάντα ποινικά κολάσιμο, το να σε κοιτάζουν επίμονα, να φωνάζουν ή να σε ακολουθούν μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή μιας γυναίκας. Σε αποτρέπει από κάτι τόσο απλό όσο το να πας για τρέξιμο. Και πάντα υπάρχει το ερώτημα: θα κλιμακωθεί αυτή η συμπεριφορά; Έχουμε να κάνουμε με πιθανό σεξουαλικό δράστη; Πρέπει να διαχειριστούμε αυτόν τον κίνδυνο νωρίς».

Η αστυνομία δήλωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, έπειτα από αναφορές για παρενόχληση, προχώρησε σε παρεμβάσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προς τους δράστες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης ή πιο σοβαρής συμπεριφοράς, οι αρχές κινούνται με αυστηρότητα για την απόδοση ποινικών ευθυνών.

Η PC Abby Hayward, μία από τις αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση ως «κρυφή δρομέας», δήλωσε ότι η εμπειρία της αντικατοπτρίζει την καθημερινότητα πολλών γυναικών: «Αυτή η συμπεριφορά είτε προμηνύει κάτι πιο σοβαρό είτε προέρχεται από άγνοια – και η άγνοια μπορεί να διορθωθεί. Γι’ αυτό ακριβώς παρεμβαίνουμε: είτε για να σταματήσουμε έναν επίδοξο επαναληπτικό δράστη είτε για να βοηθήσουμε κάποιον να καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν είναι αποδεκτό».

Το πιλοτικό πρόγραμμα βασίστηκε σε παλαιότερες αντίστοιχες πρωτοβουλίες της αστυνομίας του Surrey, όπως η τοποθέτηση αστυνομικών με πολιτικά σε μπαρ, κλαμπ και αστικά κέντρα για τον εντοπισμό ύποπτης ή επιθετικής συμπεριφοράς.

Και άλλες αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία έχουν αναζητήσει εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, για παράδειγμα, εφάρμοσε πρόγραμμα συνοδών για γυναικεία δρομικά γκρουπ, προσφέροντας συνοδεία αστυνομικών κατά τη διάρκεια της άσκησής τους σε δημόσιους χώρους.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ το 2024 αποκάλυψε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των γυναικών στη βορειοδυτική Αγγλία έχουν δεχτεί παρενόχληση κατά τη διάρκεια τρεξίματος, με περιστατικά που περιλαμβάνουν απειλές, λεκτική βία και αντικείμενα που τους πετάχτηκαν. Πολλές γυναίκες δήλωσαν πως έχουν σταματήσει να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά, γιατί έχουν γίνει πλέον «καθημερινότητα».

Παράλληλα, άλλη μελέτη της Sport England έδειξε ότι σχεδόν το 75% των γυναικών τροποποιούν τις συνήθειες άσκησης τους κατά τους χειμερινούς μήνες, εξαιτίας του φόβου ή της ανασφάλειας στους δημόσιους χώρους.

