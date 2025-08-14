Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απέλαση Σύρων μετά τη συμπλοκή στο Ζακάκι – Στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής

 14.08.2025 - 15:09
Απέλαση Σύρων μετά τη συμπλοκή στο Ζακάκι – Στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής

Πρόσωπα συριακής καταγωγής που έλαβαν μέρος σε συμπλοκή την Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Ζακακίου στη Λεμεσό, απελάθηκαν από την Κύπρο, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πως η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Όπως σημείωσαν, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει αυστηρά μέτρα σε περίπτωση που αλλοδαποί, οι οποίοι είτε έχουν αιτηθεί είτε έχουν λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας, διαπράττουν ποινικά αδικήματα ή/και επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

Εξάλλου, επεσήμαναν ότι πάνω από 3.600 Σύροι έχουν αναχωρήσει από την Κύπρο από τις 9 Δεκεμβρίου 2024, ενώ από τον Ιανουάριο 2025 μέχρι σήμερα έχουν επαναπατριστεί συνολικά πάνω από 8.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Υπενθύμισαν, ακόμη, ότι το 2024 επαναπατρίστηκαν συνολικά 10.092 υπήκοοι τρίτων χωρών και το 2023 συνολικά 9.193.

Οι αριθμοί καταδεικνύουν την σταθερά αυξητική στάση των επαναπατρισμών και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης, κατέληξαν.

Tη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς εξετάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

