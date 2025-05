Φινλανδία: Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Συνελήφθη ο δράστης

Οι τρεις τραυματίες δεν φέρουν τραύματα που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νίνα Γιουούρακο, προσθέτοντας ότι η αστυνομία διερευνά πληροφορίες σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής φέρεται να στοχοθέτησε κορίτσια κατά την επίθεση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από την φινλανδική εφημερίδα Aamulehti δείχνει οχήματα της αστυνομίας κοντά σε κτίριο δημοτικού σχολείου στην Πίρκαλα, η οποία βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ελσίνκι.

