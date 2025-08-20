Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι, οι κάτοικοι της περιοχής εκκένωσαν τις οικίες τους, ενώ ακούγονταν εκρήξεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κλειστός είναι από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, ο δρόμος προς την περιοχή Ύψωνα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή. Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας.

Δείτε βίντεο: