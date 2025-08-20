Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

 20.08.2025 - 06:24
Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στην περιοχή του Ύψωνα στη Λεμεσό και έθεσε σεσυναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε εργοστάσιο χαρτικών ξέσπασε η φωτιά στον Ύψωνα - Έγινε εκκένωση των κατοίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι, οι κάτοικοι της περιοχής εκκένωσαν τις οικίες τους, ενώ ακούγονταν εκρήξεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κλειστός είναι από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, ο δρόμος προς την περιοχή Ύψωνα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή. Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας.

 

Δείτε βίντεο: 

@roadreportcy Massive Factory Fire in Ypsonas, Limassol (20/08/2025 - 03:45) #RoadReportCY ♬ Powerful dark futuristic science fiction film music(1536393) - Azure Glitch

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;
Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

 20.08.2025 - 06:20
Επόμενο άρθρο

Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

 20.08.2025 - 06:49

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

  •  20.08.2025 - 06:24
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

  •  20.08.2025 - 06:20
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 07:02
Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

  •  20.08.2025 - 06:58
Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

  •  20.08.2025 - 06:49
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

  •  20.08.2025 - 06:52
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

  •  20.08.2025 - 06:15
VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

  •  19.08.2025 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα