Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

Έρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, αφού η Κυβέρνηση θα τερματίσει οριστικά το υφιστάμενο καθεστώς Net Metering στις στέγες προωθώντας την αντικατάστασή του με Net Billing, ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοκατανάλωση, με ταυτόχρονη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας.

Το ThemaOnline μιλώντας με το Υπουργείο Ενέργειας, πήρε όλες τις πληροφορίες για το net-metering και το net-billing μαθαίνοντας ποιες είναι οι διαφορές των δύο καθώς και μέχρι πότε θα ισχύει το πρώτο σχέδιο.

Ποιες οι διαφορές

Οι κατηγορίες του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) και του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) αποτελούν και οι δύο μεθόδους αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή επιτρέπουν στους καταναλωτές να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα και να χρησιμοποιούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν σημαντικό ποσοστό του λογαριασμού ηλεκτρισμού τους.

Η βασική διαφορά των δύο κατηγοριών είναι στη μεθοδολογία που συμψηφίζεται η ενέργεια σε κάθε κατηγορία. Στο net-metering συμψηφίζεται ηλεκτρική ενέργεια σε κιλοβατώρες (kWh), ενώ στο net-billing συμψηφίζεται χρηματικό ποσό (σε ευρώ) σε τιμή που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του net-metering η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα ΦΒ σύστημα στην οροφή ενός κτηρίου καλύπτει πρώτα την τρέχουσα κατανάλωση του κτηρίου. Η δε περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια καταμετρείται και διοχετεύεται στο δίκτυο και είναι διαθέσιμη για μελλοντική χρήση σε κιλοβατώρες (kWh), π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της επόμενης μέρας/μήνα.

Στην περίπτωση του net-billing και σύμφωνα με το ισχύον «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση», κάθε μήνα ή διμηνία (ανάλογα με την περίοδο τιμολόγησης του κάθε καταναλωτή) γίνεται πρώτα ο συμψηφισμός της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και, ακολούθως, γίνεται η τιμολόγηση (σε περίπτωση που η εξαγόμενη ενέργεια είναι χαμηλότερη από την εισαγόμενη ενέργεια) ή πίστωση στον λογαριασμό του καταναλωτή για χρήση τον επόμενο μήνα. Το χρηματικό ποσό ισούται με τις κιλοβατώρες που προκύπτουν από τη διαφορά της εξαγόμενης και εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί της τιμής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το εν λόγω ποσό πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης.

Σημειώνεται πως με βάση την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με αρ. 112/2023, η Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 11 σεντ/kWh στη Χαμηλή Τάση.

Άλλες βασικές διαφορές των δύο κατηγοριών:

-Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος στο net-metering είναι 10,4 kW ενώ στο net-billing είναι 8.000 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

-Στο net-metering η εκκαθάριση των πλεονασμάτων ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή η διαγραφή τους χωρίς δυνατότητα μελλοντικής χρήσης τους) γίνεται ανά τριετία, ενώ στο net-billing η εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων γίνεται κάθε 12 μήνες (εντός Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατηγορία του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) και του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) είναι διαθέσιμες στο «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές για Ιδία Κατανάλωση» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας https://www.energy.gov.cy

Με ποια κριτήρια θα επιλέξει ο καταναλωτής

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο στο Υπουργείο Ενέργειας, «τα βασικά κριτήρια επιλογής της κατηγορίας που θα ενταχθεί ένα ΦΒ σύστημα ιδιο-κατανάλωσης είναι η ετήσια συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του εξυπηρετούμενου υποστατικού, ο διαθέσιμος χώρος στην οροφή ή δίπλα από το υποστατικό για την εγκατάσταση του συστήματος και το προφίλ κατανάλωσης του υποστατικού (δηλαδή το πώς διακυμαίνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ημερήσια και ετήσια βάση)»

«Η κατηγορία του net-metering είναι πιο συμφέρουσα, ειδικά σε μικρούς καταναλωτές, όπως οι οικιακοί που έχουν μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η κατηγορία του net-billing σε πιο μεγάλους καταναλωτές (π.χ. βιομηχανία ή υποστατικά με μεγάλη κατανάλωση, συνήθως >25.000 kWh τον χρόνο)», πρόσθεσε.

Η διαφορά στον λογαριασμό

Ένας καταναλωτής που έχει net metering, στον λογαριασμό του βλέπει τυχόν περίσσεια παραγωγή σε κιλοβατώρες (kWh) και στην περίπτωση αυτή πληρώνονται μόνο τα τέλη χρήσης δικτύου και οι φόροι.

Ένας καταναλωτής που έχει net billing, βλέπει τυχόν πλεονάζον πόσο που του πιστώνεται για χρήση τον επόμενο μηνά ή διμηνία.

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μείωση στον λογαριασμό, αλλά τα ακριβή μεγέθη εξαρτώνται από το προφίλ κατανάλωσης, καθώς και τη συνολική κατανάλωση και παραγωγή της κάθε περίπτωσης. Οι μειώσεις στους λογαριασμούς μπορεί να ξεπεράσουν το 70-80% με τη σωστή διαστασιολόγηση.

Πότε τερματίζεται το Net-metering και γιατί

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η παραλαβή αιτήσεων για το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» θα σταματήσει την 01/10/2025, δηλαδή την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Μετά τις 01/10/25 τα νέα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης θα μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 02 /2024 με τίτλο «Κ.Δ.Π.-Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»

Ο βασικός λόγος τερματισμού του net-metering οφείλεται στην «επιβάρυνση» που προκαλεί στο δίκτυο. Στο πλαίσιο της κατηγορίας του net-metering ο αυτοκαταναλωτής χρησιμοποιεί ουσιαστικά το δίκτυο ως «αποθήκευση» της πλεονάζουσας παραγωγής του. Με αυτό τον τρόπο επιβαρύνει το δίκτυο και δεν υπάρχουν κίνητρα για να προβεί στην εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ή για να ρυθμίζει την κατανάλωσή του, π.χ. σε περιόδους αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ, ή στη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Λόγω του μικρού και απομονωμένου ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί στη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ μικρών αποκεντρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του. Τα τελευταία χρόνια η αυξημένη εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων επιβάλλει την αποκοπή της παραγωγής τους κατά τις περιόδους με αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ και μειωμένη ζήτηση. Για να μετριαστεί το εν λόγω πρόβλημα θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους αυτοκαταναλωτές για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συμμετοχή σε προγράμματα απόκρισης ζήτησης με την εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης (δηλαδή τη δυνατότητα πώλησης της παραγωγής σε υψηλότερη τιμή σε περιόδους υψηλότερης ζήτησης ή αύξησης της κατανάλωσης σε περιόδους μεγάλης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο). Οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι εφικτό να υλοποιηθούν μόνο με την εφαρμογή καθεστώτος συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing).

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο στο Υπουργείο Ενέργειας, εάν ένας καταναλωτής που έχει ήδη φωτοβολταικά με Net metering, επιθυμεί να μεταφερθεί στην κατηγορία net billing, μπορεί να το κάνει νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται οι πρόνοιες της Κατηγορίας του Συμψηφισμού Λογαριασμών και οι όροι σύνδεσης. Η διαδικασία και οι πρόνοιες για την αλλαγή κατηγορίας περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.6.7. του Σχεδίου.

Πόσα χρόνια διαρκούν τα σχέδια για τα φωτοβολταικά

Ερωτηθείς πόσα χρόνια διαρκούν τα σχέδια για τα φωτοβολταικά σε κάθε περίπτωση, απάντησε πώς «στην κατηγορία του Συμψηφισμού Μετρήσεων (net-metering) η σύμβαση συμψηφισμού με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) χρόνια για τους οικιακούς καταναλωτές και δέκα χρόνια για τους μη οικιακούς καταναλωτές.

Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) η σύμβαση έχει διάρκεια δέκα (10) χρόνια για όλους τους καταναλωτές.

Με τη λήξη της σύμβασης τα ΦΒ συστήματα θα μπορούν να λειτουργούν σε καθεστώς συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) στο πλαίσιο της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 02 /2024 με τίτλο «Κ.Δ.Π.-Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές» ή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο»