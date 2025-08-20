Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του Τμήματος Υδάτων στις 8 Αυγούστου 2025, η πληρότητα σήμερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι περισσότερο από 50% πιο κάτω.

Ενδεικτικό το γεγονός ότι η πληρότητα στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, ανέρχεται μόλις στο 14.3% σε σχέση με 31% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Γιάννα Οικονομίδου, ανέφερε ότι δεν είχαμε σχεδόν καθόλου εισροή φέτος στα φράγματα. «Ευτυχώς, το Τμήμα είχε ήδη προβεί σε σενάρια κατανομής αποθεμάτων με την υπόθεση της ανομβρίας για φέτος και γι’ αυτό αναμένεται ότι θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε ζήτηση για ύδρευση. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται τεχνικές βλάβες στις μονάδες αφαλάτωσης ή κάποιες στιγμές που γίνονται συντηρήσεις και μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένες διακοπές στην παροχή», συμπλήρωσε.

Δύσκολο το 2026

Όσον αφορά την επόμενη χρονιά, προβλέπεται δύσκολη με βάση την υφιστάμενη πληρότητα στα φράγματα. Όπως τονίζει όμως η Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την ποσότητα νερού που θα εισέλθει σε αυτά κατά τη χειμερινή-βροχερή περίοδο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργεία και συνδράμουν στο υδατικό ισοζύγιο οι συνδεδεμένες μονάδες αφαλάτωσης που παραχωρήθηκαν στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ σύντομα θα τεθεί και σε λειτουργία η μονάδα στην Πάφο που είχε καεί. Αναμένονται να προχωρήσουν και οι διαγωνισμοί σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα κινητών αφαλατώσεων (Κισσόνεργα, Γαρύλλη, Λιμάνι Λεμεσού) και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σύμφωνα με τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Αποκαρδιωτικές εικόνες

Τα φράγματα δεν αποτελούν απλά πηγή νερού αλλά και ευκαιρία για εκδρομή στη φύση, ενώ σε κάποια γίνονται και αθλητικές δραστηριότητες όπως κανό/καγιάκ.

Η λιγοστή πληρότητα προκαλεί και αποκαρδιωτικές εικόνες.

Φράγμα Αργάκας - 17.8.2025 – Φωτογραφίες του Γιώργου Γεωργίου

Φράγμα Ξυλιάτου – 17.7.2025 – Στιγμιότυπα από βίντεο του Κρις Μπελέση