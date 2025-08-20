Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤην «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

 20.08.2025 - 07:02
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γύρω στις 23:50 χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.

Η 39χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.  

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

FacebookWhatsAppViberTwitterMessengerShare

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;
Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

 20.08.2025 - 06:58
Επόμενο άρθρο

Σε εργοστάσιο χαρτικών ξέσπασε η φωτιά στον Ύψωνα - Έγινε εκκένωση των κατοίκων

 20.08.2025 - 07:18
Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στην περιοχή του Ύψωνα στη Λεμεσό και έθεσε σεσυναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

  •  20.08.2025 - 06:24
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

  •  20.08.2025 - 06:20
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 07:02
Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

  •  20.08.2025 - 06:58
Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

  •  20.08.2025 - 06:49
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

  •  20.08.2025 - 06:52
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

  •  20.08.2025 - 06:15
VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

  •  19.08.2025 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα