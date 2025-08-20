Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στην περιοχή του Ύψωνα στη Λεμεσό και έθεσε σεσυναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.
Η 39χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.
Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.
