Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

 20.08.2025 - 06:58
Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Τερματισμό της ατιμωρισίας σε εγκλήματα σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις ζήτησαν εννέα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γουιάνα, η Δημοκρατία της Κορέας, η Σιέρα Λεόνε, η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Παναμάς σε κοινή τους δήλωση σχετικά με τις Κοινές Δεσμεύσεις του οργάνου του ΟΗΕ για την ατζέντα “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια”.

Την δήλωση εκφώνησε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Παναμά με αφορμή την ετήσια ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις (CRSV).

Οι εννέα χώρες εξέφρασαν την εκτίμηση τους για το έργο της Ειδικής Εκπροσώπου του ΓΓ ΟΗΕ, Πραμίλα Πάτεν, και επαναβεβαίωσαν την πλήρη στήριξη τους στην εντολή της.

«Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για το 2024 είναι βαθιά ανησυχητική», σημείωσαν, καταδικάζοντας απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικής τακτικής από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για επιθέσεις σε κέντρα κράτησης, σημεία ελέγχου και ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ακόμη και με θύματα βρέφη. Οι υπογράφοντες τόνισαν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα και ότι τα εγκλήματα αυτά διαιωνίζονται όπου η δικαιοσύνη αποτυγχάνει και επικρατεί το στίγμα.

Κάλεσαν επίσης τον τερματισμό της ατιμωρησίας και στη λογοδοσία των δραστών, επισημαίνοντας ότι «η λογοδοσία μετατοπίζει την ντροπή από τα θύματα στους θύτες και συμβάλλει στη διακοπή των κύκλων βίας». 

Ζήτησαν σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την υποστήριξη των επιζώντων, την εφαρμογή της CRSV ως αυτόνομου κριτηρίου στα καθεστώτα κυρώσεων του ΟΗΕ και τη διατήρηση ισχυρών εντολών με διάσταση φύλου στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ακόμη και κατά τις μεταβάσεις.

Κλείνοντας, οι χώρες κάλεσαν σε τολμηρές και συντονισμένες στρατηγικές για τη διασφάλιση πρόσβασης σε σωτήριες υπηρεσίες, προστασία της υγειονομικής υποδομής, στήριξη γυναικείων οργανώσεων και ενίσχυση έγκαιρων προειδοποιητικών μηχανισμών. 

«Οι επιζώντες δεν είναι μόνοι· οι φωνές τους μετρούν, τα δικαιώματα τους πρέπει να διαφυλαχθούν και η ηγεσία τους είναι ουσιώδης για μια διαρκή ειρήνη», αναφέρεται στη δήλωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

 20.08.2025 - 06:52
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

 20.08.2025 - 07:02
