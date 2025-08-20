Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

 20.08.2025 - 06:52
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

Σήμερα Τετάρτη, 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα,

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*,

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος,

Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα,

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*.

Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης "οι εν Κύπρω"

Οι Άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης είναι άγνωστοι στους Συναξαριστές. Η μνήμη τους γινόταν στην Κύπρο, οπού υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες.

Κατάγονταν από τη Χαλκηδόνα (μάλλον Καρχηδόνα), όπου συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα και διότι ήταν χριστιανοί φυλακίστηκαν. Όταν ελευθερώθηκαν κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου, κοντά στη Λεμεσό, μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη.

Προφήτης Σαμουήλ

Ο Προφήτης Σαμουήλ γεννήθηκε στην Αρμαθαίμ Σιφά στο όρος Εφραίμ, από τη φυλή του Λευΐ. Ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας, η οποία ήταν στείρα και δια της προσευχής ο Θεός της χάρισε παιδί, τον Σαμουήλ, που τον αφιέρωσε στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Ο Σαμουήλ όταν μεγάλωσε, υπηρέτησε τον Κύριο και έγινε μέγας προφήτης και κριτής του λαού δικαιότατος. Αυτός έχρισε βασιλείς, το Σαούλ και το Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

☀ Ανατολή ήλιου: 06:45 – Δύση ήλιου: 20:12. Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 27 λεπτά
🌕 Σελήνη 26.6 ημερών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;
Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

 20.08.2025 - 06:49
Επόμενο άρθρο

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

 20.08.2025 - 06:58
Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στην περιοχή του Ύψωνα στη Λεμεσό και έθεσε σεσυναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε αποθήκη στον Ύψωνα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

  •  20.08.2025 - 06:24
Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

Φωτοβολταϊκά: Νet-metering και Νet-billing – Πότε τερματίζεται το πρώτο και ποιες οι διαφορές τους;

  •  20.08.2025 - 06:20
Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

Την «τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο με 22 κιλά κάνναβης στις αποσκευές: Χειροπέδες σε 39χρονη - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.08.2025 - 07:02
Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του ΣA OHE για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις

  •  20.08.2025 - 06:58
Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

Ετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

  •  20.08.2025 - 06:49
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου

  •  20.08.2025 - 06:52
Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Κάτι περισσότερο από τραγική η κατάσταση στα φράγματα – Σχεδόν άδεια τα περισσότερα – Αποκαρδιωτικές εικόνες

  •  20.08.2025 - 06:15
VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

  •  19.08.2025 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα