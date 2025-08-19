Αστυνομικός έκλεψε τα εσώρουχα γυναίκας ενώ έκανε έρευνα στο σπίτι της στη Βρετανία και καταδικάστηκε

Ο 27χρονος Marcin Zielinski της αστυνομικής διεύθυνσης του Χερτφορτσάιρ, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση αφού ομολόγησε ότι έκλεψε τα εσώρουχα της γυναίκας από το σπίτι της στις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας δείχνει τον αστυνομικό να ψάχνει τα προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας πριν στρέψει την προσοχή του σε μια συρταριέρα. Στη συνέχεια, πήρε εσώρουχα από το δεύτερο συρτάρι και το έβαλε στην πίσω τσέπη του πριν φύγει από την κρεβατοκάμαρα.

Ο Zielinski, καταδικάστηκε από την αστυνομική του υπηρεσία ενώ ομολόγησε ότι έκλεψε εσώρουχα στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο 27χρονος έκλεψε τα εσώρουχα ενώ πραγματοποιούσε έρευνα βάσει του άρθρου 32 σε μια οικία στις 12 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους.

Μια γυναίκα που ζούσε στη διεύθυνση αυτή είχε συλληφθεί για άσχετο θέμα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Ο 27χρονος παραιτήθηκε από το σώμα ενώ βρισκόταν υπό έρευνα τον Νοέμβριο του 2024.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χερτφορτσάιρ, Τζένα Τέλφερ, δήλωσε: «Ο Zielinski απογοήτευσε τους πολίτες του Χερτφορτσάιρ, το σύνολο της αστυνομικής υπηρεσίας και τους πρώην συναδέλφους του, οι οποίοι ενεργούν με επαγγελματισμό και ακεραιότητα. Η εγκληματική συμπεριφορά του βλάπτει τη φήμη της αστυνομίας και αποτελεί θεμελιώδη προδοσία του κοινού και των αξιών που πρεσβεύει η αστυνομική υπηρεσία».

Πηγή: protothema.gr