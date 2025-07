Το iPhone 17 Pro Max θα φέρει τη μεγαλύτερη μπαταρία που είχε ποτέ iPhone - Τι αλλάζει θέση μετά από χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον γνωστό leaker, Instant Digital, στο Weibo, το iPhone 17 Pro Max θα εξοπλιστεί με μπαταρία 5.000mAh, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone. Συγκριτικά, το iPhone 16 Pro Max διαθέτει μπαταρία 4.676mAh.

Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τον νέο επεξεργαστή A19 Pro και το αποδοτικό modem Snapdragon X80, εκτιμάται ότι θα εκτοξεύσει την αυτονομία στις 35 ώρες ή και παραπάνω, ανάλογα με τις βελτιώσεις που θα φέρει το iOS 26 και οι επιπλέον ενεργειακές εξοικονομήσεις.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το αν η Apple θα χρησιμοποιήσει τελικά silicon-carbon μπαταρίες στα νέα μοντέλα, μια τεχνολογία που θεωρείται πολλά υποσχόμενη για ακόμη καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τον Σεπτέμβριο, με το iPhone 17 Air να φημολογείται ήδη ως το highlight της παρουσίασης, καθώς οι αναλυτές προβλέπουν εκατομμύρια πωλήσεις μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του.

Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές, η σειρά iPhone 17 Pro αναμένεται να φέρει μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον σχεδιασμό της πλάτης, καθώς η Apple σκοπεύει να μετακινήσει το λογότυπο της χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το λογότυπο αλλάζει θέση από την εποχή του iPhone 11, όπου είχε καθιερωθεί η τρέχουσα τοποθέτηση.

Παράλληλα, αναμένεται να αλλάξει και η θέση του πηνίου φόρτισης MagSafe, το οποίο πλέον θα τοποθετείται γύρω από το εμβληματικό δαγκωμένο μήλο. Η αλλαγή αυτή πιθανότατα σχετίζεται με το γεγονός ότι η νέα σειρά Pro θα διαθέτει μεγαλύτερο camera island, κάτι που ίσως απαιτεί αναδιάταξη των εσωτερικών στοιχείων και του λογότυπου για λόγους λειτουργικότητας και αισθητικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η αλλαγή αυτή αφορά μόνο τα μοντέλα Pro της σειράς iPhone 17, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για τα απλά iPhone 17 ή τα Air μοντέλα. Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές της βιομηχανίας θηκών και έχουν επιβεβαιωθεί από γνωστούς leaksters, όπως ο Sonny Dickson, ο οποίος δημοσίευσε και σχετικό render με τη νέα θέση του λογότυπου και του πηνίου MagSafe. Προς το παρόν, οι φήμες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Apple και συνιστάται να τις αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές μέχρι την επίσημη παρουσίαση της συσκευής.

Apple’s shifting the logo lower on the iPhone 17, most likely to align it with the MagSafe charging coil. pic.twitter.com/eQ7ChZZXCR