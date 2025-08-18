Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταλλάζουν πυρά Κυβέρνηση - ΔΗΣΥ με φόντο την παραχώρηση της σύνταξής ΠτΔ σε ιδρύματα

 18.08.2025 - 21:16
Ανταλλάζουν πυρά Κυβέρνηση - ΔΗΣΥ με φόντο την παραχώρηση της σύνταξής ΠτΔ σε ιδρύματα

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για παραχώρηση της σύνταξής του σε κοινωφελή ιδρύματα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Η επίσημη ανακοίνωση

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, «Είναι λοιπόν μια θετική κίνηση που άργησε πολύ».

Αυτούσια η ανακοίνωση:  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του δίνοντας το καλό παράδειγμα.

Όχι να κάνει μια προσωρινή παραχώρηση, μετά από εφτάμισι χρόνια πέντε ως ΥΠΕΞ και δυόμισι ως ΠτΔ, υπό το βάρος του νέου θεσμικού πλαισίου και της κοινωνικής κριτικής.

Σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν χρειαζόταν κανένα νομικό πλαίσιο να τον πιέσει.

Είναι λοιπόν μια θετική κίνηση που άργησε πολύ.

Παράλληλα, είναι λάθος να στέλνει στους πολίτες το μήνυμα ότι η φιλανθρωπία αποτελεί όχημα επικοινωνίας.

Κατά τ' άλλα «δεν θέλει δημοσιότητα».

Παράλληλα, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X, αναφέρει πως, «Προφανώς, οι προτεραιότητες της ηγεσίας του ΔΗΣΥ είναι άλλες» προσθέτοντας πως, «Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό να εκδώσει ανακοίνωση για την ομιλία του κ. Καζαμία στην Αντικατοχική Αμμοχώστου, μια εκδήλωση με βαριά εθνική και πολιτική σημασία. Αντίθετα, βρήκε αμέσως χρόνο και διάθεση να τοποθετηθεί για την αποποίηση της σύνταξης του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Αυτούσια η ανάρτηση: 

  Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το Ουκρανικό. Οι εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό είναι τα δύο «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση, όπως μαρτυρά και η τελευταία ανάρτηση Τραμπ, πως η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline.

