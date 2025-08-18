Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Η συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία των γονιών του και το μήνυμα για την μηνιαία αποζημίωση

 18.08.2025 - 21:31
ΠτΔ: Η συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία των γονιών του και το μήνυμα για την μηνιαία αποζημίωση

Με μια συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία των γονιών του επέλεξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να ανακοινώσει μήνυμα για την μηνιαία αποζημίωση η οποία για όσο διάστημα ασκεί το προεδρικό αξίωμα για την 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, ως διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα διατίθεται σε οίκους στέγασης ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Δείτε την φωτογραφία: 

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «από τον φετινό Σεπτέμβριο και για όσο διάστημα ασκώ το προεδρικό αξίωμα, η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για την 18ετή υπηρεσία μου στο δημόσιο, ως διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα διατίθεται σε οίκους στέγασης ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Για το πρώτο έτος, τα χρήματα προσφέρονται σε έξι τέτοια ιδρύματα, στη μνήμη των γονέων μου, Κατερίνας και Φοίβου Χριστοδουλίδη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Παρότι εκ πεποιθήσεως δεν συμφωνώ, ούτε επιδιώκω τη δημοσιοποίηση κοινωφελών πράξεων, που θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επειδή το θέμα αυτό απασχόλησε κατά διαστήματα τη δημόσια συζήτηση, έκρινα σκόπιμο να ενημερώνω εφεξής για τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες πάντοτε ήταν, και θα παραμείνουν, μέρος της προσωπικής και οικογενειακής μου δράσης.

Με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «Περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμου του 2025» επικοινώνησα με προέδρους έξι Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο και τους ενημέρωσα σχετικά.

Τα ιδρύματα που θα γίνουν οι εισφορές:

Επαρχία Λευκωσίας
1. Κοινοτικό Κέντρο Ηλικιωμένων Κλήρου
2. Πολυδύναμο Κέντρο Σολέας – Ευρύχου

Επαρχία Λεμεσού
3. ΣΚΕ Φοινιού

Επαρχία Λάρνακας
4. Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου

Επαρχία Αμμοχώστου
5. ΚΕΠΑ Αγ. Χριστόφορος

Επαρχία Πάφου
6. ΣΚΕ Γεροσκήπου (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων)».

 

