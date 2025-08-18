Όχι 60 βαθμούς -Η ιδανική θερμοκρασία για τις πετσέτες στο πλυντήριο ρούχων

Οι πετσέτες είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα υφάσματα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν η καθημερινή επαφή με θάλασσα, πισίνα ή ντους τις φέρνει σε επαφή με υγρασία, αντηλιακά, άμμο και χλώριο. Αυτό σημαίνει ότι πλένονται πιο συχνά και συχνά χάνουν τη μαλακή υφή, το φρέσκο άρωμα και τη λευκότητά τους.

Πολλοί πιστεύουν ότι αρκεί ένα καλό απορρυπαντικό ή λίγο μαλακτικό για να παραμείνουν οι πετσέτες φρέσκες. Ωστόσο, οι πετσέτες, λόγω της απορροφητικής τους φύσης, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, επισημαίνει το γερμανικό ludwigshafen24.

Η ιδανική θερμοκρασία για το πλύσιμο της πετσέτας

Ένα συχνό λάθος είναι το πλύσιμο μαζί με όλα τα υπόλοιπα ρούχα, κάτι που εμποδίζει τον σωστό καθαρισμό και μπορεί να καταστρέψει τις ίνες. Επίσης, η υπερφόρτωση του κάδου δεν επιτρέπει στο νερό και στο απορρυπαντικό να εισχωρήσουν βαθιά στις ίνες, με αποτέλεσμα να μένουν υπολείμματα βρωμιάς και σαπουνιού.

Αν και ορισμένοι επιλέγουν τα 30°C για εξοικονόμηση ενέργειας, αυτή η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι αρκετή για την απομάκρυνση βακτηρίων και ιδρώτα. Από την άλλη, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως τα 60°C, φθείρουν τις ίνες και μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση. Η ιδανική ισορροπία βρίσκεται στους 40°C.

Σε αυτή τη θερμοκρασία εξαλείφεται η πλειονότητα των μικροβίων και αφαιρούνται οι ρύποι, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται τα υφάσματα και διατηρούνται τα χρώματα – ειδικά το λευκό που συχνά γκριζάρει με λάθος φροντίδα.

Συμβουλές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Απλώστε τις πετσέτες αμέσως μετά το πλύσιμο, κατά προτίμηση στον ήλιο.

Μην τις πλένετε με υφάσματα που βγάζουν χνούδι, όπως μάλλινα.

Αποφύγετε το χλώριο και το σιδέρωμα.

Πλύνετέ τις χωριστά, ειδικά την πρώτη φορά.

Μην τις χρησιμοποιείτε πολλές μέρες συνεχόμενα, η υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.

Ένα λιγότερο γνωστό μυστικό είναι να αφήνετε τις πετσέτες να «ξεκουραστούν» για 24 ώρες μετά το στέγνωμα πριν τις αποθηκεύσετε. Αυτό επιτρέπει στις ίνες να επανακτήσουν την ελαστικότητά τους, διατηρώντας τες μαλακές και ανθεκτικές για περισσότερο καιρό.

