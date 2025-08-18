Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»

«Έκρουσαν τα πάντα αλλά δόξα τω Θεώ, η Παναγία εγλίτωσε μας.»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, οριακά πρόλαβαν τα χειρότερα στην Τσάδα από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι χθες και κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Απειλήθηκαν κατοικίες και κατά την επιχείρηση κατάσβεσης χρειάστηκε να εκκενωθούν οικίες.

«Ήμουν εδώ με τα λάστιχα. Έλεγε ο κόσμος να φύγει εγώ λαλώ τους δε φεύγω. Να μείνω εδώ. Εν το σπίτι μου.»

«Το σπίτι μου είπα έχασα το. Έ τι ήταν να κάμω; Δεν μπορούσα τίποτε να πιάσω να πάρω μαζί μου. Μόνο τον άντρα μου έψαχνα τον κάτω.»

«Αν δεν ήταν οι 4 ανθρώποι εδώ, ο άντρας μου, οι 3 γείτονες μας, τα σπίτια τούτα τα 4 θα εκαίγονταν. Διότι και η πυροσβεστική πόσα να προλάβει;»

«Ούτε σε 5 λεπτά, η πυρκαγιά ανέβηκε προς τα πάνω και περικύκλωσε την περιοχή όλη εδώ. Απέναντι. Ήρθαν μέχρι τα σπίτια, ευτυχώς ήρτε η πυροσβεστική, ήρταν τα αεροπλάνα, ρίξε, ρίξε νερά αλλά η πυρκαγιά προχωρούσε, ήρθε μέχρι εδώ.»

Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση. Στην όλη προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνέδραμαν και πτητικά μέσα. Ενεργοποιήθηκαν τα σχέδια Πυρσός και Ίκαρος 2, ενώ η αστυνομία προχώρησε και με κλείσιμο δρόμων.

«Σε μερικά λεπτά μπορώ να πω ότι ήσαν παρόν όλες οι υπηρεσίες του κράτους και μαζί με τους προωθητής γαιών οι οποίοι με αυτοθυσία επιχείρησαν μέσα στη φωτιά κατάφεραν να τη δαμάσουν και να γλιτώσουμε τα χειρότερα.»

Κοινοτάρχης Τσάδας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ, ενώ στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις πυρόσβεσης για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο καμένης γης. Η πυροσβεστική υπηρεσία εξετάζει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς η οποία από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να ξεκίνησε από παράνομο σκυβαλότοπο.

Δείτε το ρεπορτάζ: