Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΞύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»

 18.08.2025 - 22:43
Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»

Από παράνομο σκυβαλότοπο φαίνεται να εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που απείλησε κατοικίες

«Έκρουσαν τα πάντα αλλά δόξα τω Θεώ, η Παναγία εγλίτωσε μας.»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, οριακά πρόλαβαν τα χειρότερα στην Τσάδα από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι χθες και κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Απειλήθηκαν κατοικίες και κατά την επιχείρηση κατάσβεσης χρειάστηκε να εκκενωθούν οικίες.

«Ήμουν εδώ με τα λάστιχα. Έλεγε ο κόσμος να φύγει εγώ λαλώ τους δε φεύγω. Να μείνω εδώ. Εν το σπίτι μου.»

«Το σπίτι μου είπα έχασα το. Έ τι ήταν να κάμω; Δεν μπορούσα τίποτε να πιάσω να πάρω μαζί μου. Μόνο τον άντρα μου έψαχνα τον κάτω.»

«Αν δεν ήταν οι 4 ανθρώποι εδώ, ο άντρας μου, οι 3 γείτονες μας, τα σπίτια τούτα τα 4 θα εκαίγονταν. Διότι και η πυροσβεστική πόσα να προλάβει;»

«Ούτε σε 5 λεπτά, η πυρκαγιά ανέβηκε προς τα πάνω και περικύκλωσε την περιοχή όλη εδώ. Απέναντι. Ήρθαν μέχρι τα σπίτια, ευτυχώς ήρτε η πυροσβεστική, ήρταν τα αεροπλάνα, ρίξε, ρίξε νερά αλλά η πυρκαγιά προχωρούσε, ήρθε μέχρι εδώ.»

Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση. Στην όλη προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνέδραμαν και πτητικά μέσα. Ενεργοποιήθηκαν τα σχέδια Πυρσός και Ίκαρος 2, ενώ η αστυνομία προχώρησε και με κλείσιμο δρόμων.

«Σε μερικά λεπτά μπορώ να πω ότι ήσαν παρόν όλες οι υπηρεσίες του κράτους και μαζί με τους προωθητής γαιών οι οποίοι με αυτοθυσία επιχείρησαν μέσα στη φωτιά κατάφεραν να τη δαμάσουν και να γλιτώσουμε τα χειρότερα.»
Κοινοτάρχης Τσάδας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ, ενώ στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις πυρόσβεσης για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο καμένης γης. Η πυροσβεστική υπηρεσία εξετάζει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς η οποία από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να ξεκίνησε από παράνομο σκυβαλότοπο.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Sam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI
Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία
Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»
Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα
Αυτή είναι η νέα ταβέρνα της Λευκωσίας - Πότε ανοίγει τις πόρτες της - Θα δέχεται και κρατήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα συνεχίσουν και οι ΤΡΕΙΣ;

 18.08.2025 - 22:22
Επόμενο άρθρο

Νεκρός άνδρας με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο στον Άγιο Παντελεήμονα

 18.08.2025 - 23:15
Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες

Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Τριμερής συνάντηση: Ο Τραμπ δήλωσε πως οι συζητήσεις θα περιελάμβαναν τόσο τις εγγυήσεις ασφαλείας όσο και πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις. Πρόσθεσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι: «Πιστεύω ότι είναι θέμα πότε, όχι αν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες

Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες

  •  18.08.2025 - 19:28
Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Η επίσημη ανακοίνωση

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Η επίσημη ανακοίνωση

  •  18.08.2025 - 16:21
Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»

Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Τσάδα: Συγκλονίζουν μαρτυρίες κατοίκων - «Η Παναγία εγλίτωσε μας»

  •  18.08.2025 - 22:43
Ανταλλάζουν πυρά Κυβέρνηση - ΔΗΣΥ με φόντο την παραχώρηση της σύνταξής ΠτΔ σε ιδρύματα

Ανταλλάζουν πυρά Κυβέρνηση - ΔΗΣΥ με φόντο την παραχώρηση της σύνταξής ΠτΔ σε ιδρύματα

  •  18.08.2025 - 21:16
ΠτΔ: Η συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία των γονιών του και το μήνυμα για την μηνιαία αποζημίωση

ΠτΔ: Η συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία των γονιών του και το μήνυμα για την μηνιαία αποζημίωση

  •  18.08.2025 - 21:31
Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα

Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα

  •  18.08.2025 - 19:06
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

  •  18.08.2025 - 11:25
Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή - «Θα κινηθεί νομικά» προανήγγειλε ο δικηγόρος του

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή - «Θα κινηθεί νομικά» προανήγγειλε ο δικηγόρος του

  •  18.08.2025 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα