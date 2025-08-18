Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineSam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI
LIKE ONLINE

Sam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI

 18.08.2025 - 17:30
Sam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI

Ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI, υποστηρίζει ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα δεν θα ξεπεράσουν ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους, τα συστήματα AI θα βρίσκονται ήδη πολύ πιο μπροστά οδηγώντας την επιστήμη και την τεχνολογία σε ρυθμούς που για εκείνα θα είναι σχεδόν αδύνατον να ακολουθήσουν.

Θα θεωρούν αυτονόητο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάντοτε πιο προηγμένη και θα αντιμετωπίζουν ως πρωτόγονο τον τρόπο με τον οποίο οι προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούσαν συσκευές που δεν ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες ικανότητες. Για τον Altman αυτό φυσικά δεν αποτελεί απειλή αλλά μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι δεν θα προσπαθούν να ανταγωνιστούν πλέον τις μηχανές. Αντίθετα, θα μάθουν να συνεργάζονται μαζί τους, να σκέφτονται και να δημιουργούν σε ένα πλαίσιο όπου η υπεροχή της τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργεί ως μόνιμη βάση για πρόοδο.

Η πρόβλεψη του Altman σκιαγραφεί ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερέχει μόνιμα του ανθρώπου με τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα να ζούν σε έναν κόσμο όπου η συνεργασία με τις μηχανές θα αποτελεί τη βάση της προόδου και ανάπτυξης. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Χλώρακα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο 14χρονος – Στο Δικαστήριο μόνο ο δικηγόρος του δράστη - Η κατάσταση της υγείας του
Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία
«Με τέτοιες πρακτικές, το ΓεΣΥ θα καταρρεύσει» – Άσκοπες επισκέψεις και άγνοια δικαιούχων - Ο Δρ Σχίζας στο «Τ»
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων
Αυτή είναι η νέα ταβέρνα της Λευκωσίας - Πότε ανοίγει τις πόρτες της - Θα δέχεται και κρατήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαθαίνουν... Πάφος FC!

 18.08.2025 - 17:16
Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφορικά με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

  •  18.08.2025 - 16:21
Πανέτοιμη για τον διορισμό νέου Ειδικού Αντιπρόσωπου του ΓΓ των ΗΕ η Λευκωσία - Η αναφορά για ανασχηματισμό

Πανέτοιμη για τον διορισμό νέου Ειδικού Αντιπρόσωπου του ΓΓ των ΗΕ η Λευκωσία - Η αναφορά για ανασχηματισμό

  •  18.08.2025 - 13:43
Σοκαριστικές μαρτυρίες: «Βοήθεια η μάμα μου» - Γειτόνισσα άκουσε τα ουρλιαχτά του 14χρονου - Υπό οκταήμερη κράτηση ο 53χρονος ύποπτος για την γυναικοκτονία στη Χλώρακα

Σοκαριστικές μαρτυρίες: «Βοήθεια η μάμα μου» - Γειτόνισσα άκουσε τα ουρλιαχτά του 14χρονου - Υπό οκταήμερη κράτηση ο 53χρονος ύποπτος για την γυναικοκτονία στη Χλώρακα

  •  18.08.2025 - 13:40
Λετυμπιώτης: Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας; - Όσα ανέφερε για Δεκέλεια

Λετυμπιώτης: Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας; - Όσα ανέφερε για Δεκέλεια

  •  18.08.2025 - 13:45
VIDEO: Ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο στη Λευκωσία μέσα σε λίγες ώρες - Επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό

VIDEO: Ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο στη Λευκωσία μέσα σε λίγες ώρες - Επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό

  •  18.08.2025 - 16:30
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

  •  18.08.2025 - 11:25
Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

  •  18.08.2025 - 11:58
Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή - «Θα κινηθεί νομικά» προανήγγειλε ο δικηγόρος του

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή - «Θα κινηθεί νομικά» προανήγγειλε ο δικηγόρος του

  •  18.08.2025 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα