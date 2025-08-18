Sam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI

Θα θεωρούν αυτονόητο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάντοτε πιο προηγμένη και θα αντιμετωπίζουν ως πρωτόγονο τον τρόπο με τον οποίο οι προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούσαν συσκευές που δεν ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες ικανότητες. Για τον Altman αυτό φυσικά δεν αποτελεί απειλή αλλά μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι δεν θα προσπαθούν να ανταγωνιστούν πλέον τις μηχανές. Αντίθετα, θα μάθουν να συνεργάζονται μαζί τους, να σκέφτονται και να δημιουργούν σε ένα πλαίσιο όπου η υπεροχή της τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργεί ως μόνιμη βάση για πρόοδο.

Η πρόβλεψη του Altman σκιαγραφεί ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερέχει μόνιμα του ανθρώπου με τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα να ζούν σε έναν κόσμο όπου η συνεργασία με τις μηχανές θα αποτελεί τη βάση της προόδου και ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: unboxholics.com