Τ/κ ΜΜΕ: Επαναρχίζουν οι πτήσεις κατεχομένων-Αντιόχειας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί», θα πραγματοποιούνται επτά εβδομαδιαίες πτήσεις από το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης και τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις από τα κατεχόμενα.

Η επανέναρξη των πτήσεων έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των επισκευών στο αεροδρόμιο της Αντιόχειας. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία ένας βοηθητικός διάδρομος μήκους 2.720 μέτρων και ένας νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ