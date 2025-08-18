Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤ/κ ΜΜΕ: Επαναρχίζουν οι πτήσεις κατεχομένων-Αντιόχειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ/κ ΜΜΕ: Επαναρχίζουν οι πτήσεις κατεχομένων-Αντιόχειας

 18.08.2025 - 17:47
Τ/κ ΜΜΕ: Επαναρχίζουν οι πτήσεις κατεχομένων-Αντιόχειας

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Pegasus ανακοίνωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει εκ νέου πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Αντιόχειας, το οποίο παρέμενε κλειστό μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023. Τα δρομολόγια θα συνδέουν την ιστορική πόλη με την Κωνσταντινούπολη και το παράνομο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί», θα πραγματοποιούνται επτά εβδομαδιαίες πτήσεις από το αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης και τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις από τα κατεχόμενα.

Η επανέναρξη των πτήσεων έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των επισκευών στο αεροδρόμιο της Αντιόχειας. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία ένας βοηθητικός διάδρομος μήκους 2.720 μέτρων και ένας νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Sam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI
Προσοχή - Νέα απάτη: Πρόσωπα παριστάνουν Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Υπηρεσίας
Στιγμές χαλάρωσης για την Άννα Βίσση: Σε αυτό το νησί πήγε για διακοπές με την κόρη της - Δείτε φωτογραφία
Συγκλονισμός από το νέο φονικό: Συγκινούν τα λόγια της αδερφής της 34χρονης Ειρήνας - «Δεν το χωράει ο νους μου»
Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα
Αυτή είναι η νέα ταβέρνα της Λευκωσίας - Πότε ανοίγει τις πόρτες της - Θα δέχεται και κρατήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Sam Altman: Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα δεν θα είναι ποτέ πιο έξυπνο από ένα AI

 18.08.2025 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Αμτζάογλου: Στόχος η επίλυση του ενεργειακού στα κατεχόμενα έως το 2030

 18.08.2025 - 17:50
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Άπαντες παρόντες στον Λευκό Οίκο - Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Άπαντες παρόντες στον Λευκό Οίκο - Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

  Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το Ουκρανικό. Οι εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό είναι τα δύο «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση, όπως μαρτυρά και η τελευταία ανάρτηση Τραμπ, πως η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Άπαντες παρόντες στον Λευκό Οίκο - Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Άπαντες παρόντες στον Λευκό Οίκο - Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

  •  18.08.2025 - 19:28
Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Η επίσημη ανακοίνωση

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Η επίσημη ανακοίνωση

  •  18.08.2025 - 16:21
Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα

Φόνος στη Χλώρακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης Ειρήνας - Τα ευρήματα

  •  18.08.2025 - 19:06
Λετυμπιώτης: Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας; - Όσα ανέφερε για Δεκέλεια

Λετυμπιώτης: Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας; - Όσα ανέφερε για Δεκέλεια

  •  18.08.2025 - 13:45
VIDEO: Ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο στη Λευκωσία μέσα σε λίγες ώρες - Επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό

VIDEO: Ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο στη Λευκωσία μέσα σε λίγες ώρες - Επηρεάστηκε εγκαταλελειμμένο υποστατικό

  •  18.08.2025 - 16:30
VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

VIDEO: Καρέ -Καρέ η διάσωση από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο - Η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων προσώπων

  •  18.08.2025 - 11:25
Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

  •  18.08.2025 - 11:58
Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή - «Θα κινηθεί νομικά» προανήγγειλε ο δικηγόρος του

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή - «Θα κινηθεί νομικά» προανήγγειλε ο δικηγόρος του

  •  18.08.2025 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα