ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αμτζάογλου: Στόχος η επίλυση του ενεργειακού στα κατεχόμενα έως το 2030

 18.08.2025 - 17:50
Την οριστική επίλυση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης στα κατεχόμενα μέχρι το 2030, κυρίως μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Τουρκία, έθεσε ως στόχο ο «υπουργός οικονομίας και ενέργειας», Ολγκούν Αμτζάογλου.

Μιλώντας στον παράνομο «Μπαϊράκ», ο κ. Αμτζάογλου αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, για το θέμα. Υποστήριξε ότι το σχέδιο για υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους 95 χιλιομέτρων, με κόστος 460 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί την πιο υγιή λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Ο κ. Αμτζάογλου τόνισε επίσης την ανάγκη αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, λέγοντας ότι η Κύπρος είναι από τις πρώτες πέντε περιοχές στον κόσμο σε ηλιοφάνεια και αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να αξιοποιηθεί. Σημείωσε πως συζητήθηκε η ανάπτυξη «πράσινης ενέργειας» με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Ανέφερε, τέλος, ότι εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουν συναντήσεις τεχνικών επιτροπών για να εξετάσουν λεπτομερώς λύσεις που αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο την ταχεία υλοποίηση των σχεδιασμών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

