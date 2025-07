Ο Μασκ «καρφώνει» την κυβέρνηση Τραμπ για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Έπσταϊν - Τους παρομοιάζει με κλόουν

Σε μια εικόνα που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του, μαζί με ένα οργισμένο emoji, αποτυπώνεται η πλήρης μεταστροφή της κυβέρνησης Τραμπ σε σχέση με όσα υποστήριζε παλαιότερα, ενώ τα στελέχη της παρομοιάζοντας τα στελέχη της με κλόουν.

Σε μια άλλη ανάρτηση, ο ιδιοκτήτης του X έχει βάλει μετρητή που δείχνει μηδενικές συλλήψεις για το πολύκροτο σκάνδαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια ρήξη με τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση τον περασμένο μήνα, είχε ισχυριστεί πριν από μερικές εβδομάδες στο X ότι η καθυστέρηση στην αποκάλυψη των φακέλων του Έπσταϊν οφείλεται στο ότι εμφανίζεται μέσα σε αυτούς το όνομα του Τραμπ.

«Ώρα να ρίξουμε τη μεγάλη βόμβα: Ο Τραμπ είναι στους φακέλους του Έπσταϊν», έγραψε. «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Καλή σου μέρα, Ντόναλντ Τραμπ». Αργότερα ο Μασκ δήλωσε μετανιωμένος για κάποιες ακραίες αναρτήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του καβγά τους και διέγραψε το παραπάνω post.

Λίγο καιρό αργότερα, ο Τραμπ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μασκ σε συνέντευξή του στο NBC News. «Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Συζητιέται εδώ και χρόνια. Ακόμη και ο δικηγόρος του Έπσταϊν είχε πει ότι δεν έχω καμία σχέση... Όπως ξέρετε, δεν είχα φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν για τουλάχιστον 18 χρόνια πριν πεθάνει. Δεν του φερόμουν καθόλου φιλικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf