Απόπειρα φόνου στην Πύλα και εμπρησμός οχημάτων: Χειροπέδες σε 18χρονο – Οδηγείται σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου

 22.08.2025 - 08:49
Στη σύλληψη ενός προσώπου, ηλικίας 18 ετών, προχώρησε σήμερα το πρωί το ΤΑΕ Λάρνακας, σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων καθώς και την απόπειρα φόνου φρουρού ασφαλείας σε δρόμο της Πύλας.

Ο νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για την διάπραξη των αδικημάτων της συνομωσίας για φόνο, συνομωσίας για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου, εμπρησμού και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κ.α.

Ο 18χρονος αναμένεται η να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, όχημα προσέγγισε τον χώρο της υπό αναφορά εταιρείας, από το οποίο κατέβηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος κρατούσε παγούρι με εύφλεκτη ύλη.

Το πρόσωπο το οποίο κρατούσε το πιστόλι, έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος κατά τον δεδομένο χρόνο βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με την βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη με αυτόν κολώνα.

Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό ασφαλείας, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά σε αυτά. Η σκηνή, εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου. Από τον πυροβολισμό, ο φρουρός ασφαλείας δεν τραυματίστηκε.

Από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Ο διεθνολόγος Αντώνης Στυλιανού, μιλώντας στο «Τ», αναλύει κατά πόσο το εδαφικό στο Κυπριακό μπορεί να βρεθεί σε νέο πλαίσιο αν η διεθνής κοινότητα αποδεχθεί λύση με απώλεια εδαφών στην Ουκρανία.

