Απόπειρα φόνου στην Πύλα και εμπρησμός οχημάτων: Χειροπέδες σε 18χρονο – Οδηγείται σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου

Ο νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για την διάπραξη των αδικημάτων της συνομωσίας για φόνο, συνομωσίας για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου, εμπρησμού και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κ.α.

Ο 18χρονος αναμένεται η να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, όχημα προσέγγισε τον χώρο της υπό αναφορά εταιρείας, από το οποίο κατέβηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος κρατούσε παγούρι με εύφλεκτη ύλη.

Το πρόσωπο το οποίο κρατούσε το πιστόλι, έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος κατά τον δεδομένο χρόνο βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με την βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη με αυτόν κολώνα.

Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό ασφαλείας, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά σε αυτά. Η σκηνή, εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου. Από τον πυροβολισμό, ο φρουρός ασφαλείας δεν τραυματίστηκε.

Από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.