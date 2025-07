Ό,τι Δεν Συνδέεται, Δεν Υπάρχει: Μαθήματα από τις Κάννες

Γράφει η: Άντρεα Χατζηβασιλείου - Chief Operating Officer της Partners Connected Communications & Πρόεδρος των Young Lions 2025

Οι Κάννες ήταν μια εμπειρία ζωής. Ένα κάλεσμα να δεις τι πραγματικά κρύβει μέσα του ο κόσμος της δημιουργικότητας, ποια δύναμη μπορεί να ανατρέψει το καθιερωμένο, και πόσο θάρρος χρειάζεται για να σηκώσεις το χέρι και να πεις: «Έχω κάτι να πω. Ακούστε με».

Ως Πρόεδρος των Young Lions Cyprus, βρέθηκα φέτος στην καρδιά του παγκόσμιου φεστιβάλ δημιουργικότητας, εκεί όπου κάθε ιδέα δοκιμάζεται απέναντι στην εποχή της. Το Cannes Lions International Festival of Creativity 2025, φιλοξένησε περισσότερους από 12.000 επαγγελματίες από 97 χώρες, με 800+ ομιλητές και χιλιάδες συμμετοχές που αποτύπωσαν με ευρηματικότητα τις αγωνίες, τις αξίες και τα όνειρα του σήμερα.

Η επικοινωνία στην Εποχή της Ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε ως θεματικός άξονας. Όχι με φόβο, αλλά με ερωτήματα. Πού τελειώνει το ανθρώπινο ένστικτο και πού αρχίζει ο αλγόριθμος; Πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι ένας "συνεργάτης" χωρίς ψυχή;

Σε μια συγκλονιστική ομιλία, ο Shantanu Narayen, CEO της Adobe, υπογράμμισε ότι "το AI ενισχύει τη δημιουργικότητα, αλλά δεν μπορεί να τη γεννήσει." Η τεχνολογία, λοιπόν, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς. Τους εξοπλίζει. Και εμείς καλούμαστε να ορίσουμε ξανά τον ρόλο μας: όχι απλώς ως επαγγελματίες επικοινωνίας, αλλά ως φορείς πολιτισμικής ευθύνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει καθοριστικός στην καθοδήγηση και την υλοποίηση των ιδεών.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνολογίας, με το AI να λειτουργεί ως εργαλείο που επιταχύνει και ενισχύει τις δημιουργικές διαδικασίες, χωρίς να αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι Δημιουργοί Περιεχομένου στο Επίκεντρο

Για πρώτη φορά, το φεστιβάλ άλλαξε τη θεσμική ορολογία της κατηγορίας "Social & Influencer Lions", μετονομάζοντάς την σε "Social & Creator Lions". Η μετατόπιση δεν είναι τυπική είναι σημειολογική. Οι content creators σήμερα δεν διανέμουν απλώς περιεχόμενο. Το ορίζουν. Το σχεδιάζουν. Το ενσαρκώνουν με τη φωνή, το πρόσωπο και τις αξίες τους.

Αυτό φάνηκε έντονα στις καμπάνιες που έλαμψαν, όχι για το budget τους, αλλά για την αυθεντικότητα τους. Όπως το “Real Beauty” της Dove, προσαρμοσμένο στην εποχή του AI, αλλά με αμετάβλητο τον ανθρωπιστικό πυρήνα του. Και αν οι καμπάνιες μιλούν με εικόνες, οι δημιουργοί μιλούν με πράξεις. Στη φετινή διοργάνωση, μία τέτοια πράξη ενσάρκωσης σκοπού ήταν η απονομή του βραβείου Cannes LionHeart στη Sonita Alizadeh, μια νεαρή ράπερ από το Αφγανιστάν, που μετέτρεψε τη φωνή της σε όπλο κατά των παιδικών γάμων. Η ιστορία της δεν διαφημίζεται· συγκλονίζει. Και είναι ίσως η πιο ηχηρή απόδειξη του γιατί οι δημιουργοί βρίσκονται και αξίζει να βρίσκονται, στο επίκεντρο.

Το YouTube και η Νέα Αφήγηση

Το YouTube καθιερώθηκε ως η νέα τηλεόραση της δημιουργικότητας. Μια πλατφόρμα που δεν φιλοξενεί απλώς περιεχόμενο, αλλά γεννά κουλτούρες. Οι δημιουργοί στο YouTube χτίζουν σχέσεις με το κοινό τους, καλλιεργούν εμπιστοσύνη και αφηγούνται ιστορίες με διάρκεια.Η παραδοσιακή διαφήμιση μετατοπίζεται προς το “narrative branding” , storytelling με συνέπεια, βάθος και πολιτισμικό αποτύπωμα. Δεν αρκεί πλέον να "τραβάς προσοχή". Οφείλεις να κερδίζεις εμπιστοσύνη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην πλατφόρμα, όπως το μοντέλο δημιουργίας βίντεο Veo 3 της Google DeepMind, το οποίο θα ενσωματωθεί στο YouTube Shorts, επιτρέποντας στους δημιουργούς να παράγουν περιεχόμενο με νέα εργαλεία. Κατέληξε λέγοντας ότι "Οι δημιουργοί είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Χόλιγουντ. Ανατρέπουν τα παραδοσιακά formats και δημιουργούν πραγματικές επιχειρήσεις. Οι κοινότητές τους δεν παρακολουθούν απλώς, διαμορφώνουν τον πολιτισμό.

Η Δική μου Εμπειρία: Δίπλα στη Νέα Γενιά Δημιουργών

Ως Πρόεδρος των Young Lions Cyprus, είχα την τιμή να συνοδεύσω την εθνική μας ομάδα στο μεγαλύτερο δημιουργικό φεστιβάλ του κόσμου. Από κοντά, είδα την αγωνία τους, τον ενθουσιασμό τους, την ανάγκη τους να εκφραστούν και να σταθούν ισάξια σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο ταλέντο.

Αυτό που κρατάω δεν είναι απλώς στιγμές. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η νέα γενιά δεν περιμένει "να της έρθει η σειρά". Παίρνει πρωτοβουλίες, διεκδικεί χώρο, και φέρνει φρέσκια ματιά, ουσία και άποψη στο τραπέζι της δημιουργικότητας.

Ο δικός μας ρόλος δεν είναι να καθοδηγήσουμε, αλλά να στηρίξουμε. Να διασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες υπάρχουν για να ανθίσει το ταλέντο. Ότι η πρόσβαση στη δημιουργική έκφραση είναι εφικτή για όλους, όχι προνόμιο για λίγους.

Το μήνυμά μου προς τους νέους είναι ξεκάθαρο: συνεχίστε. Όχι γιατί "πρέπει", αλλά γιατί μπορείτε. Έχετε φωνή, ικανότητες και τη δυνατότητα να αλλάξετε τα δεδομένα και η βιομηχανία της επικοινωνίας χρειάζεται ακριβώς αυτό.

Και Τώρα Τι;

Για εμάς που δημιουργούμε επικοινωνία, διαμορφώνουμε αντιλήψεις και επηρεάζουμε κουλτούρες, τα μηνύματα των Καννών είναι ξεκάθαρα:

Design beyond messaging = Επικοινωνούμε με ενσυναίσθηση. Accelerate & change = Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο, όχι ως προορισμό. Co-create do not just create = Συνεργαζόμαστε με δημιουργούς περιεχομένου, όχι μόνο για προβολή αλλά για συν-δημιουργία.

Purpose Vs Performance = Δουλεύουμε με σκοπό, και όχι με στόχο απλώς την απόδοση.

Η επικοινωνία του αύριο δεν θέλει να εντυπωσιάσει. Θέλει να συνδέσει. Θέλει να πείσει μέσα από τη συμμετοχή και να εμπνεύσει μέσα από την αλήθεια.

Είμαστε έτοιμοι για κάτι περισσότερο από ιδέες. Η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι πολιτισμική δήλωση. Και αν θέλουμε έναν πιο ανθρώπινο, δίκαιο και ουσιαστικό κόσμο, οφείλουμε να επενδύσουμε σε αυτούς που τον φαντάζονται αλλιώς.

Τι Είπαν Εκείνοι που Διαμορφώνουν την Επικοινωνία

Υπάρχουν στιγμές σε ένα φεστιβάλ σαν το Cannes Lions που δεν χρειάζεσαι σημειώσεις αρκεί να ακούσεις. Παρακάτω, μερικά αποσπάσματα που αποτυπώνουν τις βασικές ιδέες που διαπέρασαν τη φετινή διοργάνωση.

"Creativity is the most human way to connect in a divided world."

Josy Paul, President, BBDO India | Πρόεδρος της Επιτροπής Lions

"You can’t be what you can’t see. Representation is not a checkbox, it’s a responsibility."

Bozoma Saint John, πρώην CMO, Netflix

"Great work doesn’t just win awards. It moves culture."

Richard Brim, CCO, adam&eveDDB

Φέτος, τέσσερα δικά μας παιδιά, δύο ομάδες από την οικογένεια των Partners Connected Communications, ταξίδεψαν στις Κάννες ως οι χρυσοί νικητές του τοπικού διαγωνισμού στις κατηγορίες PR και Design. Εκπροσώπησαν την Κύπρο και την εταιρεία μας με τόλμη, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια, σε μια σκηνή που απαιτεί να σταθείς, όχι μόνο με ιδέες, αλλά με ταυτότητα. Μπορεί να μην γύρισαν με δεύτερο βραβείο, αλλά επέστρεψαν με κάτι ουσιαστικότερο: τη γνώση, την εμπειρία και πάνω απ’ όλα, τη γενναιότητα του να βγαίνεις μπροστά.

Συγχαρητήρια στην ομάδα. Είμαστε περήφανοι για εσάς και για ό,τι χτίζουμε μαζί.