Ειδικοί αποκαλύπτουν τα 5 πιο βρώμικα σημεία στα δωμάτια ξενοδοχείων
Ειδικοί αποκαλύπτουν τα 5 πιο βρώμικα σημεία στα δωμάτια ξενοδοχείων

 11.08.2025 - 15:12
Τα δωμάτια ξενοδοχείων έχουν έως και 10 φορές περισσότερα βακτήρια από ό,τι επιτρέπεται στα νοσοκομεία.

Είτε έχεις βγει σε άδεια είτε η άδειά σου πλησιάζει, καλό είναι να γνωρίζεις τι πρέπει να προσέχεις στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Ναι, αν είσαι «τυχερός» και έχεις δικό σου σπίτι ή κάποιος πρόκειται να φιλοξενήσει, μπορείς να προσπεράσεις αυτό το άρθρο για τώρα. Αν πρόκειται να μείνεις σε ξενοδοχείο, καλύτερα να μην το κάνεις, όμως.

Τα δωμάτια των ξενοδοχείων μπορεί να φαίνονται πεντακάθαρα με μία πρώτη ματιά, αλλά εκπληκτικά επίπεδα βακτηρίων και ιών μπορεί να κρύβονται σε πολλά σημεία. Πέρα από τους συνήθεις «υπόπτους» όπως οι νεροχύτες και οι τουαλέτες, κοινά «σημεία επαφής» όπως τα τηλεχειριστήρια και οι διακόπτες φώτων είναι επίσης γεμάτα με μικρόβια, σύμφωνα με μελέτες.

Με βάση μια τέτοια μελέτη, του Πανεπιστημίου του Χιούστον, τα δωμάτια ξενοδοχείων έχουν έως και 10 φορές περισσότερα βακτήρια από ό,τι επιτρέπονται στα νοσοκομεία. Το προσωπικό των ξενοδοχείων συχνά αφιερώνει μόλις 30 λεπτά για να τακτοποιήσει και να καθαρίσει κάθε δωμάτιο. Μπορεί να παραλείπουν εντελώς τα διακοσμητικά αντικείμενα και ό,τι άλλο διαβάσεις κάτι.

Αυτά είναι τα 5 πιο βρώμικα σημεία στα δωμάτια ξενοδοχείων, σύμφωνα με ειδικούς.

Διακοσμητικά

«Έχοντας εργαστεί σε ξενοδοχεία, το πρώτο πράγμα που πετάω σε μια μακρινή γωνία του δωματίου είναι διακοσμητικά μαξιλάρια και οποιοδήποτε διακοσμητικό που μπαίνει κατά μήκος των ποδιών του κρεβατιού», υποστηρίζει η Μαρία Ντιέγκο, σύμβουλος ταξιδιών με έδρα το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. «Αυτά δεν πλένονται ποτέ». Οι παπλωματοθήκες μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημείο συσσώρευσης μικροβίων. Τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν πλένουν το μεγάλο πάπλωμα, αλλά μόνο τα σεντόνια.

Επιφάνειες που ακουμπάς συχνά

Οι ειδικοί είναι επίσης επιφυλακτικοί σχετικά με τους διακόπτες, τα τηλεχειριστήρια, τα τηλέφωνα και άλλα σημαντικά σημεία επαφής. Για τους περισσότερους, τα τηλέφωνα στα δωμάτια ξενοδοχείων είναι ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει. Τα χαλιά είναι ακόμα ένα σημείο που πρέπει να δώσεις προσοχή.

Μπανιέρες

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μπάνια των ξενοδοχείων είναι ακόμα πιο βρώμικα από τα στα αεροπλάνα - ειδικά οι πάγκοι. Αλλά η μπανιέρα είναι επίσης μολυσμένη με μικρόβια, φιλοξενώντας έως και 40 φορές περισσότερα βακτήρια από ένα κάθισμα τουαλέτας, σύμφωνα με έρευνα του 2023. Πολλοί ειδικοί, δεν κάνουν μπάνιο σε ξενοδοχείο. Οι μπανιέρες με υδρομασάζ μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα βακτήρια, επίσης, και δεν απολυμαίνονται πάντα πλήρως, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τα σημεία που δεν «βλέπεις»

Οι ανεμιστήρες οροφής, οι κουρτίνες, οι κεφαλές ντους και άλλα παρόμοια σημεία συχνά παραμελούνται. Και κρύβουν πολλές βρωμιές. Η ΛαΝτέλ Κάρτερ, ιδρύτρια της Royal Expression Travels με έδρα το Μέριλαντ, δήλωσε ότι αναζητά και άλλα σημάδια. «Όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο και παρατηρώ μια σκονισμένη θύρα φόρτισης δίπλα στο κρεβάτι ή ένα φωτιστικό κομοδίνου καλυμμένο με υπολείμματα, αυτό μου λέει ότι τα βασικά μπορεί να έχουν γίνει, αλλά οι λεπτομέρειες έχουν παραλειφθεί».

Ποτήρια και κουβάδες πάγου

Σύμφωνα με αναφορές, έχει διαπιστωθεί ότι το προσωπικό καθαριότητας πλένει και σκουπίζει τα γυάλινα σκεύη μεταξύ των διαμονών των επισκεπτών – δεν τα αντικαθιστά. Πολλοί ειδικοί δεν χρησιμοποιούν ποτέ κούπες ή ποτήρια στο δωμάτιο χωρίς να τα ξέπλυνουν πρώτα με ζεστό νερό. Ο κουβάς με πάγο θα μπορούσε επίσης να κρύβει πολλά μικρόβια.

Πηγή: gazzetta.gr

Φούσκωμα: Γιατί χειροτερεύει καθώς μεγαλώνουμε – Γαστρεντερολόγος του Χάρβαρντ δίνει tips αντιμετώπισης

 11.08.2025 - 14:49
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά

 11.08.2025 - 15:22
