ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά

 11.08.2025 - 15:22
Μία απρόσμενη περιπέτεια έζησαν κάποιοι επισκέπτες του φεστιβάλ «Boardmasters» στο Νιουκουέι της Κορνουάλης στην Αγγλία, όταν το παιχνίδι «Apollo 13» παρουσίασε βλάβη, αφήνοντας τους επιβάτες κρεμασμένους ανάποδα για 20 λεπτά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το «Apollo 13», ένα παιχνίδι στο λούνα παρκ του φεστιβάλ, σταμάτησε να λειτουργεί ακριβώς τη στιγμή που βρισκόταν στην κορυφή της διαδρομής του.


Το «Apollo 13» παρέμεινε ακίνητο στον αέρα, με τους επισκέπτες κρεμασμένους ανάποδα, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με αγωνία την επιχείρηση διάσωσης.

 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Boardmasters Festival», το παιχνίδι σταμάτησε λόγω προσωρινής διακοπής ρεύματος.

Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα σταμάτησε αυτόματα τη λειτουργία του, με τον χειριστή να προχωρά άμεσα σε διαδικασίες αποβίβασης των επιβατών. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η διοργάνωση διευκρίνισε ότι το «Apollo 13» πλέον λειτουργεί κανονικά και πως προηγήθηκε τεχνικός έλεγχος.

Παρά το ατύχημα, το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή (10/8), προσελκύοντας πάνω από 50.000 επισκέπτες.

Πηγή: protothema.gr

