Κατσίκα πίνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου

 11.08.2025 - 15:36
Κατσίκα πίνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια κατσίκα που απολαμβάνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης, με το απρόσμενο περιστατικό να κατακτά μέχρι και τη βρετανική Daily Mail.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, κατσίκες κατεβαίνουν από τα βουνά ανενόχλητες στην παραλία αναζητώντας τροφή ανάμεσα στα πράγματα των λουόμενων. Ορισμένοι τουρίστες τις ταΐζουν με σνακ, ενώ άλλες αρπάζουν μόνες τους σακουλάκια με πατατάκια, φρούτα, και ποτά.

Μια από αυτές ξεχώρισε, όταν «βούτηξε» τη μουσούδα της μέσα σε ποτήρι με μοχίτο, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η σκηνή -που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά της Κρήτης με μια δόση σουρεαλιστικού χιούμορ- έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προσφέροντας μια τουριστική «εμπειρία» που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν εκεί.

@dailymail A greedy goat causes havoc as it pesters sunbathers for food on a beach in Greece. Footage shows tourists' attempts to shoo it away whilst others watched as it devoured their snacks. Read more at DailyMail.com 🎥Newsflare #goat #beach #holidays #greece ♬ original sound - Daily Mail

Παρότι για πολλούς πρόκειται για ένα αστείο, δεν λείπουν και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ζώων, αλλά και των λουόμενων, με το φαινόμενο να είναι αρκετά συχνό σε απομονωμένες παραλίες της Κρήτης, όπου οι κατσίκες κυκλοφορούν ελεύθερα.

