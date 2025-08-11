Τραγικός θάνατος για βρέφος: Ο πατέρας το ξυλοκόπησε βάναυσα επειδή «έκλαιγε πολύ» - Δείτε φωτογραφία

Για τον θάνατο του βρέφους συνελήφθη ο 22χρονος Τζόναθαν Ενρίκεζ, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο ίδιος, μάλιστα, προσπάθησε να αποδώσει τον θάνατο του παιδιού σε πνιγμό ενώ έπινε από το μπιμπερό της.

Το νεογέννητο βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένο το πρωί της 11ης Ιουλίου σε διαμέρισμα και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 15 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Ιατροδικαστής διαπίστωσε, όμως, ότι το μωρό είχε και άλλα τραύματα σε «διάφορα στάδια επούλωσης», όπως κάταγμα στο κρανίο, αιμορραγία στον εγκέφαλο, σπασμένο πόδι και σπασμένα πλευρά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο γονείς ισχυρίστηκαν ότι το μωρό είχε πέσει από το κρεβάτι, από το κάθισμα του αυτοκινήτου και είχε χτυπηθεί από ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υποστεί μώλωπες γύρω από τα μάτια.

Ο Ενρίκεζ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν «αρκετά βίαιος» ενώ άλλαζε τις πάνες του μωρού, έστειλε μήνυμα στη μητέρα του βρέφους λέγοντας ότι «έκανε λάθος» και ζητώντας της να επιστρέψει από τη δουλειά, καθώς το μωρό δεν ανέπνεε, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Αργότερα είπε ότι χτύπησε το μωρό στο αριστερό μέρος του κεφαλιού επειδή «έκλαιγε πολύ» ενώ ήταν μέσα στο κρεβατάκι της προσθέτοντας ότι παραδέχτηκε επίσης ότι την τύλιξε σφιχτά για να σταματήσει να κλαίει.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι τα «καταστροφικά» τραύματα ήταν συμβατά με «χτύπημα, σύνθλιψη ή ποδοπάτημα» με τον Ενρίκεζ να κρατείται στη φυλακή με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr