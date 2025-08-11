Στη Βουλή τα οικονομικά του 2023 - Πλεόνασμα εσόδων και σημαντική αύξηση εκροών

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποίησε τη Δευτέρα τις Οικονομικές Καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2023, μετά την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ημερ. 11 Αυγούστου 2025. Αυτές είχαν προηγουμένως εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με ημερ. 6 Αυγούστου 2025, κατόπιν υποβολής τους στον Υπουργό Οικονομικών από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας στις 21 Ιουλίου 2025.

Οι καθαρές εισροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €186 εκατ., μειωμένες κατά 42% σε σχέση με το 2022 (€320 εκατ.). Μετά την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, ύψους €751 εκατ., η χρονιά έκλεισε με καθαρές εκροές €565 εκατ., αυξημένες κατά €429 εκατ. σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις καθαρές εκροές από αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων (€534 εκατ.), οι συνολικές εκροές του 2023 ανήλθαν σε €1,099 δισ., αυξημένες κατά 25% σε σχέση με το 2022 (€878 εκατ.).

Έσοδα: Άνοδος 8%

Τα συνολικά έσοδα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα €8,396 δισ. (2022: €7,751 δισ.). Οι έμμεσοι φόροι κάλυψαν το 48% του συνόλου (€4,038 δισ.), οι άμεσοι το 39% (€3,258 δισ.) και τα υπόλοιπα έσοδα το 13% (€1,100 δισ.).

Σε σχέση με τους άμεσους φόρους καταγράφηκε άνοδος 8% ή €242 εκατ., με κύρια πηγή την αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (€1,535 δισ.) και φυσικών προσώπων (€974 εκατ.).

Σε σχέση με τους έμμεσους φόρους καταγράφηκε σημαντική άνοδος 12% ή €429 εκατ., λόγω κυρίως του ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου αυξήθηκαν κατά €353 εκατ. φτάνοντας τα €2,920 δισ.

Άλλα έσοδα περιλαμβάνουν €440 εκατ. από προσφορά υπηρεσιών και πώληση αγαθών, €177 εκατ. από κοινοτικές χορηγίες, €132 εκατ. από δικαιώματα διαχείρισης αερολιμένων και λιμένων και €23 εκατ. από μερίσματα της CYTA.

Δαπάνες: Ενίσχυση κοινωνικών παροχών

Οι συνολικές δαπάνες για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα €8,210 δισ. από €7,431 δισ. το 2022.

Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών ήταν οι μεταβιβάσεις, ύψους €3,696 δισ., αυξημένες κατά 11% λόγω κυρίως υψηλότερων κοινωνικών παροχών, ιδίως για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (€762 εκατ. έναντι €566 εκατ. το 2022).

Οι κοινωνικές παροχές συνολικά ανήλθαν σε €1,862 δισ., με σταθερές δαπάνες για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα τέκνου και τις χορηγίες σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 11% φτάνοντας τα €2,447 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά το Υπουργείο Παιδείας (36%), το Υπουργείο Υγείας (13%) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (13%). Οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα ανήλθαν σε €526 εκατ., αυξημένα κατά 9%.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες και χρέος

Τα έσοδα από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €1,219 δισ., ενώ οι δαπάνες σε €1,753 δισ., με κυριότερη την αποπληρωμή ευρωπαϊκών μεσοπρόθεσμων γραμματίων (€1 δισ.). Οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους εκτοξεύθηκαν στα €796 εκατ. από €498 εκατ. το 2022.

Νέο ταμείο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

Το 2023 λειτούργησε για πρώτη χρονιά το Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, το οποίο κατέγραψε έσοδα €54,5 εκατ. και δαπάνες €3,8 εκατ., παρουσιάζοντας πλεόνασμα €50,7 εκατ.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των Φορέων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται Έκθεση του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, Λογαριασμό Εισπράξεων και Πληρωμών, Κατάσταση Υλοποίησης Κρατικού Προϋπολογισμού, και Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Έχουν ετοιμαστεί ακολουθώντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τον Δημόσιο Τομέα «Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση με βάση τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών». Με τη βάση αυτή, τα έσοδα και οι δαπάνες αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής τους.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2023 έτυχαν ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, γεγονός που προσδίδει σε αυτές ενισχυμένη αξιοπιστία.

Το πλήρες κείμενο των Οικονομικών Καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2023 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.treasury.gov.cy στην ενότητα Τομείς / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Λογαριασμοί του Δημοσίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ