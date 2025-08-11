Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησε η λειτουργία Τοπικού Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα - Ποια η αποστολή του

 11.08.2025 - 23:58
Ξεκίνησε η λειτουργία Τοπικού Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα - Ποια η αποστολή του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Τοπικό Συντονιστικό Γραφείο Ακάμα για δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργασίας με τις κοινότητες, το οποίο στεγάζεται στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Πάφο, ανακοινώνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποτελεσματική υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την ανάδειξη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Ακάμα, προχώρησε στην εφαρμογή του Μέτρου 3 της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (30.8.2023) που αφορά στα Μέτρα και Δράσεις Ενίσχυσης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας των Κοινοτήτων του Ακάμα.

Στο πλαίσιο αυτής, προσθέτει, ιδρύθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, από τα τέλη Ιουλίου, το Τοπικό Συντονιστικό Γραφείο Ακάμα, το οποίο στεγάζεται στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Πάφο. «Αποστολή του Γραφείου είναι η ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και κατοίκων της περιοχής, μέσα από στοχευμένες δράσεις, προγράμματα και έργα, που θα ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική τους δραστηριότητα», σημειώνει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο Συντονιστής του Γραφείου, Γιάννης Κωνσταντίνου, έχει ξεκινήσει συναντήσεις με τις Τοπικές Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της περιοχής και να διαμορφωθεί ο τρόπος ανάδειξής τους μέσω του Συντονιστικού Γραφείου.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι συνεχίζει να εργάζεται «σε στενή συνεργασία» με την τοπική κοινωνία του Ακάμα, με στόχο την προώθηση και υλοποίηση των μέτρων και δράσεων, που έχουν αποφασιστεί, συμβάλλοντας στην ουσιαστική και ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

