Το Netflix ακύρωσε μια ακόμη νέα σειρά του - Ποιος ο λόγος
Το Netflix ακύρωσε μια ακόμη νέα σειρά του - Ποιος ο λόγος

 11.08.2025 - 23:00
Το Netflix ακύρωσε μια ακόμη νέα σειρά του - Ποιος ο λόγος

Έγινε γνωστό, ότι το Netflix ακύρωσε μια ακόμη νέα σειρά του, ύστερα από δύο σεζόν.

Ο λόγος γίνεται για την τηλεοπτική σειρά, Fubar, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2023 και είχε πρωταγωνιστή τον Arnold Schwarzenegger και την Monica Barbaro. Η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά φαίνεται πως δεν κατάφερε να προσελκύσει το κοινό, και γι’ αυτό το λόγο την «κόβει» το Netflix.

Παρόλο που η πρώτη σεζόν τα είχε πάει καλά, ο δεύτερος κύκλος (που έκανε πρεμιέρα σχεδόν δύο χρόνια μετά τον πρώτο) μπήκε στο Top 10 με τις δημοφιλείς σειρές, αλλά δεν είχε καλή θέση, με 2.2 εκατομμύρια προβολές (την πρώτη εβδομάδα). Για να συγκρίνουμε τα δεδομένα, η 1η σεζόν είχε περίπου 11 εκατομμύρια προβολές την πρώτη εβδομάδα της.

Η δεύτερη σεζόν του Fubar έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου και υποσχόταν περισσότερο χάος, δράση και οικογενειακές εντάσεις. Μάλιστα, είχε δει ένα ακόμη πασίγνωστο όνομα στο cast, αυτό της Carrie-Anne Moss (γνωστή από το Matrix), ενώ συμμετείχαν και οι Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris και Scott Thompson.

Ο Nick Santora ήταν ο showrunner και ο παραγωγός του σόου μαζί με τον Arnold Schwarzenegger.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

Λήξη συναγερμού: Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά στην παραλία στη Λεμεσό όπου είχε εντοπιστεί μόλυνση

 11.08.2025 - 22:40
Τραγικός θάνατος για βρέφος: Ο πατέρας το ξυλοκόπησε βάναυσα επειδή «έκλαιγε πολύ» - Δείτε φωτογραφία

 11.08.2025 - 23:19
Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

