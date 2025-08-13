Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Πάτρα – Πύρινη λαίλαπα στη Χίο και στην Πρέβεζα

Επίσης εκκενώνεται η Ξερόλακα, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν πως οι δυνάμεις που επιχειρούν δεν επαρκούν. Ήδη έχουν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές, με την Αχαΐα να εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς τα μέτωπα είναι πολλαπλά και ανεξέλεγκτα.

Μεγάλες διαστάσεις έχουν λάβει τα πύρινα μέτωπα σε Χίο και Ζάκυνθο, ενώ σε εξέλιξη είναι οι φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα και Βόνιτσα.

Πύρινη λαίλαπα στο Ζηρό



Σε κλοιό φωτιάς βρίσκονται τα χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς και η Φιλιππιάδα, λόγω της πυρκαγιών που ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης, 12 Αυγούστου από τον Γυμνότοπο Πρέβεζας.



Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η πυρκαγιά έχει φτάσει το δάσος στη λίμνη Ζηρού. Τη νύχτα με 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της Ρωμιάς να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.





Το 112 έχει ηχήσει επίσης σε Φιλιππιάδα και Θεσπρωτικό, όπου για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας.





Ο Δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο παλιό δημαρχείο Θεσπρωτικού.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επί τόπου επιχειρούν 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πολίτες έστειλαν βίντεο με πρωτόγνωρα περιστατικά Στην Εθνική Άρτης - Ιωαννίνων καταγγέλλεται πως αυτοκίνητα αναγκάστηκαν να γυρίσουν με όπισθεν για 3 χιλιόμετρα, γιατί ο δρόμος δεν είχε κλείσει έγκαιρα. Νέες εικόνες από τη φωτιά στα Συχαινά που πλησιάζει στην Αρόη στην Πάτρα

ΠΗΓΗ: In.gr