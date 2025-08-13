Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13.08.2025 - 06:24
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

Το ΑΚΕΛ και το Volt, βιαστικά και χωρίς φειδώ, καταλόγισαν στην Αννίτα Δημητρίου διάθεση διαχωρισμού και ταύτιση όλων των Τουρκοκυπρίων με τους δολοφόνους των ηρωομαρτύρων του 1996. Έσπευσαν να σηκώσουν το δάχτυλο, να κουνήσουν τον μανδύα της «δικοινοτικής νομιμότητας» και να κατηγορήσουν τον ΔΗΣΥ για πατριδοκαπηλία, ψηφοθηρία, ακόμα και μεταστροφή προς την ακροδεξιά. Το Volt μίλησε για «χαρτί της διχόνοιας», ενώ το ΑΚΕΛ –ως συνήθως– ανακάλυψε ξανά τον φταίχτη του Κυπριακού στο κόμμα της Πινδάρου.

Μόνο που η ίδια η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου, δεν άφηνε ιδιαίτερο περιθώριο παρερμηνείας. Όταν αναφέρθηκε στους «απέναντι», ήταν σαφές –όπως και ξεκαθάρισε ο ΔΗΣΥ– ότι εννοούσε την Τουρκία, τον κατοχικό στρατό, και τους ατιμώρητους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, για τους οποίους η Άγκυρα αρνείται επίμονα να συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη. Δεν αναφέρθηκε ούτε υπαινίχθηκε οτιδήποτε συλλογικό για τους Τουρκοκύπριους.

Το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «τραγική ανάγκη» να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι ο εχθρός είναι η κατοχή και η διχοτόμηση, όχι οι Τουρκοκύπριοι. Κατηγόρησε μάλιστα τον ΔΗΣΥ ότι είτε «προσπαθεί να ανακόψει διαρροές προς το ΕΛΑΜ» είτε «εκφράζει τα πραγματικά του πιστεύω, παίζοντας ξανά το χαρτί της πατριδοκαπηλίας».

«Η κ. Δημητρίου θα έπρεπε να αναλογιστεί, αν μη τι άλλο, ότι είναι πολιτειακή αξιωματούχος του δικοινοτικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να αναλογιστεί αν τέτοια ρητορική συνάδει ή υπονομεύει την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού», ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα της Αριστεράς.

Το Volt από πλευράς του μίλησε για «ρητορική διαχωρισμού» και κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι «εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο για ψηφοθηρικούς σκοπούς», φτάνοντας στο σημείο να συγκρίνει την παρούσα ρητορική με πρακτικές που ο ΔΗΣΥ «στο παρελθόν ο ίδιος καταδίκαζε».

Η απάντηση του ΔΗΣΥ, δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου Ονούφριου Κουλλά, ήταν άμεση και αιχμηρή:

«Το ΑΚΕΛ και το Volt μάς ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού. Γιατί οι “απέναντι” στους οποίους αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Βουλής, είναι οι δολοφόνοι, ο κατοχικός στρατός και η Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, για να κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ και 29 χρόνια».

Ο Εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ κατηγόρησε ΑΚΕΛ και Volt ότι διαστρεβλώνουν σκόπιμα τα λόγια της Αννίτας Δημητρίου για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας:

«Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους! Ας ακούσουν ολόκληρη την ομιλία και όχι να οικοδομούν την προπαγάνδα τους σε “κομμένα βιντεάκια”».

Από την πλευρά του, ο Εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς  επανήλθε με νέα ανακοίνωση, κατηγορώντας τον ΔΗΣΥ ότι «τρίβκεται στη βέρκα της ιστορικής μνήμης» και ότι αρνείται να διαχωρίσει το κατοχικό καθεστώς και τους δολοφόνους από τους Τουρκοκύπριους συμπολίτες μας.

 «Αν δεν βλέπουν διαφορά, τότε με ποιους θέλουν επανένωση και λύση ΔΔΟ; Ή δεν θέλουν τελικά; Ή μήπως κάποιες μέρες της εβδομάδας θέλουν κι άλλες όχι;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο την αντιπαράθεση, ο ΔΗΣΥ επανήλθε, κατηγορώντας τα δύο κόμματα για «κοινή προπαγάνδα» και προσπάθεια να μεταθέσουν τη συζήτηση αλλού:

«Κακοφαίνεται στα κόμματα της αριστεράς ότι επιδιώκουμε την εθνική ενότητα και παρεξηγούνται που θεωρούμε εχθρό την κατοχική δύναμη».

Το ερώτημα εδώ δεν είναι τι είπε η Αννίτα Δημητρίου — αλλά γιατί κάποιοι θέλησαν να το ερμηνεύσουν αλλιώς. Στο πολιτικό περιβάλλον της Κύπρου, φαίνεται πως η εθνική συνείδηση και η ιστορική μνήμη παραμένουν αντικείμενο εργαλειακής χρήσης. Από τη μία, η ανάγκη για λύση και συμβίωση. Από την άλλη, η απλή πραγματικότητα: η Τουρκία παραμένει κατοχική δύναμη, οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και η αδικία είναι ακόμη ζωντανή.

