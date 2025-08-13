Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

 13.08.2025 - 12:16
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Θα κάνουμε μία αξιολόγηση της κατάστασης και θα δούμε τα επόμενα μας βήματα», είπε η κ. Χαραλάμπους, σημειώνοντας πως, σε κάθε περίπτωση, ισχύει η απόφαση που λήφθηκε στην προηγούμενη πανσυνδικαλιστική διάσκεψη στις 10 Ιουλίου για να προχωρήσουν με απεργιακά μέτρα.

Τότε, οι 13 οργανώσεις είχαν επιβεβαιώσει την ομόφωνη προσέγγισή τους, καθώς και την αποφασιστικότητά τους για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, στη βάση των μεταβατικών συμφωνιών που υπογράφηκαν από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε ανακοίνωση που είχαν βγάλει, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣΟ, ΣΑΚ, ΣΑΑΑΚ, ΣΥΠΥΚ και ΠΑΣΥΚΙ τόνιζαν ότι οι προσπάθειες διάβρωσης της φιλοσοφίας του θεσμού, διασυνδέοντας την ΑΤΑ με ξένα στοιχεία προς τον θεσμό, «δεν γίνονται αποδεκτές από το συνδικαλιστικό κίνημα και ως εκ τούτου καλείται η Κυβέρνηση, έστω και την υστάτη και στο πλαίσιο του νέου χρονοδιαγράμματος που ζήτησε ο αρμόδιος Υπουργός, να αποκαταστήσει πλήρως την ΑΤΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συλλογικές συμβάσεις και οι συμφωνίες, που υπογράφονται εφαρμόζονται για το σύνολο των εργαζομένων».

Μία πανσυνδικαλιστική διάσκεψη που είχε οριστεί για τις 24 Ιουλίου είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό.

Σε δηλώσεις πυ είχε κάνει στο ΚΥΠΕ στις 31 Ιουλίου, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είχε πει ότι «θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκε η τελμάτωση της διαδικασίας. Δεν υπάρχουν συγκλίσεις επί της αρχής και επί της φιλοσοφίας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις. Είναι επιβεβαιωμένο το αδιέξοδο μέσα από τις τοποθέτηση των πλευρών».

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη ορίστηκε για την 1η Σεπτεμβρίου, στις 3μμ στο οίκημα της ΠΕΟ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη
Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Συνάντηση – σταθμός Τραμπ–Πούτιν: Τα κρυφά χαρτιά και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την Ουκρανία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ευχήθηκε στον πατέρα του για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία από τα παλιά

 13.08.2025 - 12:10
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

  •  13.08.2025 - 09:38
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

  •  13.08.2025 - 12:16
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

  •  13.08.2025 - 06:51
ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

  •  13.08.2025 - 11:03
Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

  •  13.08.2025 - 11:21
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

  •  13.08.2025 - 06:31
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

  •  13.08.2025 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα