ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καμίνι η Κύπρος: Κόκκινος συναγερμός για δασικές πυρκαγιές

 14.08.2025 - 11:07
Καμίνι η Κύπρος: Κόκκινος συναγερμός για δασικές πυρκαγιές

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπενθυμίζει το κοινό ότι λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, ο κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών παραμένει σε επίπεδο «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ».

Λόγω της παρατεταμένης αύξησης θερμοκρασιών, και λόγω τη μαζικής εξόρμησης του κοινού σε δασικές περιοχές αλλά και λόγω των τελευταίων επεισοδίων εκδήλωσης πυρκαγιών καλούμε το κοινό:

α) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά,

β) αν θα ανάψουν κάρβουνα για την ετοιμασία φαγητού, να τα ανάψουν εντός ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων που να είναι απόλυτα ασφαλείς. Να αποφύγουν να ανάψουν ξύλα γιατί συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο και τέλος να βεβαιωθούν ότι έχουν σβήσει τα κάρβουνα και τη φωτιά εντελώς με το πέρας του ψησίματος του φαγητού τους,

γ) να αποφεύγει αυστηρά τη χρήση εργαλείων, μηχανημάτων ή συσκευών σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους στην ύπαιθρο, που κατά τη χρήση τους προκαλούν θερμότητα, φλόγα, ή σπινθήρα και δύναται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

