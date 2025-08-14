Ecommbx
Προεδρία ΚΔ: «Η παρούσα κατάσταση δεν είναι το μέλλον της Κύπρου»

 14.08.2025 - 10:55
Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν είναι και δεν μπορεί να αποτελέσει το μέλλον της Κύπρου, αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ανάρτηση για τα 51 χρόνια από τη β’ φάση της τουρκικής εισβολής, σημειώνοντας ότι η δικαίωση θα έρθει μόνο μέσω της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.

«Πενήντα ένα χρόνια από την αποφράδα ημέρα της β’ φάσης της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, που διαίρεσε με τη βία την πατρίδα μας, την έθεσε υπό κατοχή, εκδίωξε χιλιάδες συμπατριώτες μας και καθόρισε τραγικά τη σύγχρονη ιστορία και το μέλλον της», αναφέρει η Προεδρία σε ανάρτηση στο Χ.

«Στις 14 Αυγούστου 1974, οι τουρκικές δυνάμεις παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί, διεύρυναν τα επεκτατικά τους σχέδια, παραβιάζοντας επανειλημμένα κάθε κανόνα διεθνούς νομιμότητας», σημειώνει. Μισό και πλέον αιώνα μετά, το ένα τρίτο της Κύπρου παραμένει υπό παράνομη κατοχή και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων παραβιάζονται καθημερινά, προσθέτει.

«Πενήντα ένα χρόνια μετά, τιμούμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, τους ηρωικά μαχόμενους και τις οικογένειες της προσφυγιάς. Καταδικάζουμε το έγκλημα και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και δηλώνουμε πως Δεν Ξεχνούμε», λέει ακόμη.

Η δικαίωση, σημειώνει, θα έρθει μόνο μέσω της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού, της απελευθέρωσης, της επανένωσης, όταν στην Κύπρο επικρατήσουν πραγματικές συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

«Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν είναι και δεν μπορεί να αποτελέσει το μέλλον της Κύπρου και των παιδιών μας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι, «η μη λύση δεν είναι λύση».

Συνεχίζουμε τον αγώνα, με το ιστορικό χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, απαλλαγμένη από στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις, καταλήγει.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τη μαύρη επέτειο της δεύτερης τουρκικής εισβολής
 
Συμπληρώνονται σήμερα 51 χρόνια από τη μέρα ολοκλήρωσης του εγκλήματος κατά της Κύπρου, της δεύτερης φάσης της βάρβαρης και παράνομης τουρκικής εισβολής. 
 
Στις 14 Αυγούστου το 1974, ενώ εξελίσσονταν συνομιλίες στη Γενεύη, η Τουρκία περιφρονεί κάθε πτυχή του Διεθνούς Δικαίου, θέτει σε εφαρμογή τον «Αττίλα 2», καταλαμβάνοντας την Αμμόχωστο, τη Μόρφου και άλλες περιοχές επεκτείνοντας την κατοχή στο 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και προκαλώντας βίαιο εκτοπισμό πολιτών, σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή. 
 
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συνήλθε στις 15 και 16 Αυγούστου, καταδίκασε τις βάρβαρες ενέργειες της Τουρκίας ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, ενώ τα επόμενα χρόνια υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, τα ψηφίσματα 550 και 789 για την Αμμόχωστο, τα οποία η κατοχική Τουρκία εξακολουθεί να αγνοεί ενώ παραμένουν απολύτως επίκαιρα και δεσμευτικά και των οποίων η εφαρμογή αποτελεί σαφή διεθνή απαίτηση.
51 χρόνια μετά, ο τερματισμός των συνεπειών της  εισβολής και της κατοχής είναι  αδιαπραγμάτευτος  στόχος. 
 
Η  απελευθέρωση,  η επανένωση της χώρας και του λαού της και η επιστροφή είναι που καθοδηγούν τις ενέργειες μας.  Η παρούσα απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση λύση ούτε προοπτική για την Κύπρο και τον λαό της. 
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παραμένει προσηλωμένος στον μόνο δρόμο που υπηρετεί τη νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, στην άρση του αδιεξόδου και στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ, των αρχών και αξιών της ΕΕ και στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας.
 
Με προσήλωση, αξιοποιώντας ολα τα διπλωματικά εργαλεία και εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα,  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πλευρά μας συνεργάζονται πλήρως με τον ΓΓ των ΗΕ, τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, τους θεσμούς και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - της οποίας η ενεργότερη εμπλοκη αποτελεί βασική επιδίωξη- με στόχο την επιτυχή έκβαση της πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ.
 
Αυτή η αταλάντευτη προσήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα παραμείνει αμείωτη όπως οδηγούμαστε στην κοινή συνάντηση της Νέας Υόρκης και ακολούθως στη νέα πολυμερή διάσκεψη που έχει ανακοινώσει ότι θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

