Προσλαμβάνει ο Δήμος Λεμεσού – Θέση εργασίας με κλίμακα Α8 – Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προσόντα, τα καθήκοντα, την διαδικασία πρόσληψης (ο Δήμος ακολουθεί κατ΄ αναλογία τα προβλεπόμενα στο Νόμο 70(Ι)/2016 που αφορά την διαδικασία πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Δημόσια Υπηρεσία) όπως και να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης ακολουθώντας τον σύνδεσμο πιο κάτω.

Οι αιτήσεις να αποσταλούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 2025.

Με βάση σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους 24 μήνες από την πρόσληψη του.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884559 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Για τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και όλες τις σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης.