Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠροσλαμβάνει ο Δήμος Λεμεσού – Θέση εργασίας με κλίμακα Α8 – Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσλαμβάνει ο Δήμος Λεμεσού – Θέση εργασίας με κλίμακα Α8 – Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

 14.08.2025 - 11:12
Προσλαμβάνει ο Δήμος Λεμεσού – Θέση εργασίας με κλίμακα Α8 – Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ό,τι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου (Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη και άλλων δημοτικών πολιτιστικών χώρων) Κλίμακα Α8 (μειωμένη κλίμακα εισδοχής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προσόντα, τα καθήκοντα, την διαδικασία πρόσληψης (ο Δήμος ακολουθεί κατ΄ αναλογία τα προβλεπόμενα στο Νόμο 70(Ι)/2016 που αφορά την διαδικασία πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Δημόσια Υπηρεσία) όπως και να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης ακολουθώντας τον σύνδεσμο πιο κάτω.

Οι αιτήσεις να αποσταλούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 2025.

Με βάση σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους 24 μήνες από την πρόσληψη του.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884559 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Για τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και όλες τις σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρπόλησαν τέσσερα οχήματα ενοικιάσεως στον παραλιακό δρόμο Πύλας - Ακούστηκαν και πυροβολισμοί
Σ' αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Οκτώβρη από 35€ με επιστροφή
Έντονη μυρωδιά καμένου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Τι συμβαίνει;
Χάος με τις περικοπές ρεύματος - «Έτρεχαν» να απεγκλωβίσουν άτομα από ανελκυστήρες
Πού να πας τον Δεκαπενταύγουστο: Τα καλύτερα φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο!
Υπόθεση απαγωγής στη Λεμεσό: Τον άρπαξαν από κέντρο φιλοξενίας, τον χτύπησαν και τον πήραν ξανά πίσω

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καμίνι η Κύπρος: Κόκκινος συναγερμός για δασικές πυρκαγιές

 14.08.2025 - 11:07
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ – Ρεκόρ: Στα €26,5 εκατομμύρια - Θα βρεθεί τυχερός σήμερα;

 14.08.2025 - 11:22
Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

Φωτιά Λεμεσός: Τη Δευτέρα στο Προεδρικό οι Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες

  •  14.08.2025 - 12:06
Προεδρία ΚΔ: «Η παρούσα κατάσταση δεν είναι το μέλλον της Κύπρου»

Προεδρία ΚΔ: «Η παρούσα κατάσταση δεν είναι το μέλλον της Κύπρου»

  •  14.08.2025 - 10:55
Καύσωνας – εφιάλτης: Τρεις ηλικιωμένοι δίνουν μάχη με τη θερμοπληξία στο Γενικό Λευκωσίας

Καύσωνας – εφιάλτης: Τρεις ηλικιωμένοι δίνουν μάχη με τη θερμοπληξία στο Γενικό Λευκωσίας

  •  14.08.2025 - 10:43
Πυρκαγιά σε κατοικία στον Αμίαντο – «Τυλίχθηκε» στις φλόγες - Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Πυρκαγιά σε κατοικία στον Αμίαντο – «Τυλίχθηκε» στις φλόγες - Δείτε φωτογραφία από το σημείο

  •  14.08.2025 - 12:32
Καύσωνας και μπλακ άουτ: Η ενεργειακή κρίση που εκθέτει το κράτος της «ανεπάρκειας»

Καύσωνας και μπλακ άουτ: Η ενεργειακή κρίση που εκθέτει το κράτος της «ανεπάρκειας»

  •  14.08.2025 - 06:20
Έντονη μυρωδιά καμένου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Τι συμβαίνει;

Έντονη μυρωδιά καμένου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Τι συμβαίνει;

  •  14.08.2025 - 11:38
Υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων και delivery εργασιών λόγω καύσωνα – Δείτε ποιες ώρες ισχύει

Υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων και delivery εργασιών λόγω καύσωνα – Δείτε ποιες ώρες ισχύει

  •  14.08.2025 - 09:26
Σ' αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Οκτώβρη από 35€ με επιστροφή

Σ' αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Οκτώβρη από 35€ με επιστροφή

  •  14.08.2025 - 08:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα