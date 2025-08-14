Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος σε πτήση: Οικογένεια ξυλοκόπησε γυναίκα που παραπονέθηκε για παιδί που κλοτσούσε το κάθισμά της, δείτε βίντεο

 14.08.2025 - 18:29
Χάος σε πτήση: Οικογένεια ξυλοκόπησε γυναίκα που παραπονέθηκε για παιδί που κλοτσούσε το κάθισμά της, δείτε βίντεο

Ένα βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια οικογένεια επιτέθηκε σε γυναίκα, επειδή παραπονέθηκε ότι ένα μικρό αγόρι κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της κατά τη διάρκεια πτήσης διάρκειας 3 ωρών και 47 λεπτών.

Όταν η πτήση CZ6164 της China Southern Airlines προσγειώθηκε, επικράτησε χάος, καθώς η οικογένεια φέρεται να περικύκλωσε τη γυναίκα και να της επιτέθηκε, επιμένοντας ότι έπρεπε να δείξει «περισσότερη κατανόηση γιατί είναι απλώς ένα παιδί».

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου, κατά την πτήση από το Σενζέν προς το Νταλιάν, και πλέον ερευνάται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου Νταλιάν.

Σύμφωνα με επιβάτες, το αγόρι, που καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα, κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, συνέχισε. Αργότερα, ενώ περπατούσε στο διάδρομο, φέρεται να τη χτύπησε επίτηδες στον ώμο, με αποτέλεσμα να της πέσουν τα ακουστικά στο πάτωμα.

Συνεπιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη βίαιη επίθεση μέσα στην καμπίνα μετά την προσγείωση. Στο υλικό, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία! Το παρακάνετε!» καθώς την σπρώχνουν και τη ρίχνουν στο πάτωμα.

Μέλος της οικογένειας του αγοριού ακούγεται να απαντά: «Είναι απλώς ένα παιδί! Δεν μπορείς να δείξεις κατανόηση;».

Άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά απωθήθηκαν, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο πάτωμα, κρατώντας τα πράγματά της. Μάρτυρες αναφέρουν ότι στην επίθεση συμμετείχαν ο πατέρας, η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή του παιδιού. Ο πατέρας την έσπρωξε, η μητέρα της φώναζε και η αδελφή της τράβηξε τα μαλλιά.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι τα μέλη του πληρώματος διαχειρίστηκαν την κατάσταση και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία πλέον διερευνά την υπόθεση. Οι αρχές του αεροδρομίου Zhoushuizi στο Νταλιάν επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, χωρίς να δώσουν περαιτέρω στοιχεία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

