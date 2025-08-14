Ecommbx
Τραμπ: Υπάρχει 25% πιθανότητα η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα να μην είναι επιτυχής

 14.08.2025 - 18:54
Μιλώντας στο Fox News Radio, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας. Όπως σημείωσε, η απειλή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη διοργάνωση της συνάντησης, τονίζοντας ότι τα οικονομικά κίνητρα και οι κυρώσεις συνιστούν «πολύ ισχυρά εργαλεία» στη διαπραγμάτευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η αυριανή σύνοδος θα προετοιμάσει το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση, η οποία, όπως είπε, θα έχει σκοπό «να γίνει μια συμφωνία». Ωστόσο, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας ή για το είδος των κινήτρων και των κυρώσεων που ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι. Υπογράμμισε επίσης ότι «υπάρχει 25% πιθανότητα η συνάντηση αυτή να μην είναι επιτυχής».

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει «ανταλλαγή» συνόρων μεταξύ Κίεβου και Μόσχας.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι προτίθεται να επικοινωνήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες μετά την ολοκλήρωση της συνόδου, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν θα καλέσει κανέναν σε περίπτωση που η συζήτηση με τον Πούτιν δεν αποδώσει.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα υπάρξει κοινή παρουσίαση ενώπιον των μέσων ενημέρωσης. Ο ίδιος, πάντως, δεσμεύτηκε να προβεί σε δηλώσεις αμέσως μετά τη συνάντηση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

