Σοκ στη Γαλλία: Πέθανε on air 46χρονος streamer κατά τη διάρκεια 10ήμερου livestream - Σε εξέλιξη έρευνα

Ο Γκραβέν, γνωστός για τα ακραία και συχνά εξευτελιστικά streams του, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει για τις ανάγκες του live, στη Νίκαια. Η τελευταία του στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο - το οποίο πλέον έχει διαγραφεί - όταν εμφανίστηκε να κοιμάται σε περίεργη στάση, χωρίς να ανταποκρίνεται στις προσπάθειες των άλλων streamers να τον ξυπνήσουν. Λίγο μετά, το stream διακόπηκε απότομα.

Η εισαγγελία της Νίκαιας διέταξε νεκροψία και έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, το σοκαριστικό περιστατικό προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Η υπουργός Ψηφιακής Οικονομίας, Clara Chappaz, καταδίκασε δημόσια το περιεχόμενο των streams του Γκραβέν, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτη φρίκη» και τόνισε ότι οι πλατφόρμες έχουν νομική ευθύνη να αποτρέπουν τη διάδοση τέτοιου είδους βίαιου ή κακοποιητικού περιεχομένου.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές, τον ρυθμιστικό φορέα Arcom και την υπηρεσία Pharos, που εποπτεύει την παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα στη Γαλλία.

Ο θάνατος του Γκραβέν συγκλόνισε την κοινότητα των streamers. Ο γνωστός Αμερικανός streamer Adin Ross και ο ράπερ Drake, που συνδέονται με την πλατφόρμα Kick, ανακοίνωσαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του 46χρονου. «Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες. Δεν θα φέρει πίσω τη ζωή του, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε ο Ross.

Ο Γκραβέν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας στο παρελθόν, λόγω των ακραίων βίντεο όπου εμφανιζόταν ταπεινωμένος ή κακοποιημένος από άλλους άνδρες μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Τον Δεκέμβριο του 2024, είχε συλληφθεί προσωρινά μαζί με άλλον γνωστό streamer, στο πλαίσιο έρευνας για την πλατφόρμα Kick, ωστόσο δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η Εισαγγελία επιβεβαίωσε την έναρξη δικαστικής έρευνας για τη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου, ο οποίος σημειώθηκε στο χωριό Contes, κοντά στη Νίκαια, ενώ παράλληλα διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο streamer άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του, έχοντας προηγουμένως υποστεί κακοποιητική μεταχείριση και εξευτελισμό σε εκπομπές που συγκέντρωναν χιλιάδες θεατές.

Οι χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ότι το βίντεο του άνδρα προβλήθηκε ζωντανά για πρώτη φορά σε μια αυστραλιανή πλατφόρμα που ονομάζεται Kick.

Εδώ και οκτώ μήνες, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για ενδεχόμενες "εσκεμμένες πράξεις βίας" σε βάρος ευάλωτων ατόμων, που φέρεται να οδήγησαν στη μαζική ανάρτηση σχετικών βίντεο στο διαδίκτυο, κυρίως στην πλατφόρμα Kick, η οποία λειτουργεί παρόμοια με το Twitch.

"Πλατφόρμες πίεσης"

Σε ανακοίνωσή της, η Kick εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο και δήλωσε ότι "εξετάζει επειγόντως τα περιστατικά", προσθέτοντας ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της είναι "σχεδιασμένες για την προστασία των δημιουργών" και ότι "δεσμεύεται να διατηρήσει αυτά τα πρότυπα σε όλη την πλατφόρμα".

"Οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη στη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται στη βία", έγραψε η Γαλλίδα Επίτροπος για τα Παιδιά, Σάρα Ελ Χάιρι, στο X (πρώην Twitter).

Η Γαλλίδα υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Τεχνολογιών, Κλάρα Τσαπάζ, χαρακτήρισε επίσης την υπόθεση "απόλυτα φρικτή" και την παρέπεμψε στην Arcom, τη γαλλική ρυθμιστική υπηρεσία μέσων ενημέρωσης, και στο Pharos, το γαλλικό σύστημα αναφοράς παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου στη Γαλλία.

Η κοινωνία είναι σοκαρισμένη

Ο Ζαν Πορμανόβ, με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε γίνει γνωστός για τις ακραίες προκλήσεις στις οποίες υποβαλλόταν και τις πολύωρες ζωντανές μεταδόσεις που πραγματοποιούσε.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τους κοντινούς δημιουργούς περιεχομένου. Ένας από τους συνεργάτες του, γνωστός ως Naruto, ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του και απηύθυνε έκκληση να μην κοινοποιηθούν βίντεο από τη στιγμή του θανάτου του.

Ένας άλλος streamer, ο Owen Cenazandotti, ο οποίος έλαβε πρόσφατα μέρος σε έναν μαραθώνιο streaming μαζί με τον Πορμανόβ, επανέλαβε αυτό το αίτημα.

Πηγές: ethnos.gr/ertnews.gr