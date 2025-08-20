Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TopGuide CY, οι Κύπριοι ορειβάτες Ρομάν Σταρίκοβιτς και Μαξίμ Ριάσχιν κατέκτησαν την κορυφή του Carstensz Pyramid (ή Puncak Jaya), στα 4.884 μέτρα, στην απομονωμένη οροσειρά Maoke στην Παπούα.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την υψηλότερη κορυφή της Αυστραλίας και Ωκεανίας και μία από τις θρυλικές «Επτά Κορυφές».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις