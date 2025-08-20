Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

 20.08.2025 - 15:20
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

Σε ένα από τα πιο δυσπρόσιτα βουνά του πλανήτη υψώθηκε την 1η Αυγούστου η σημαία της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TopGuide CY, οι Κύπριοι ορειβάτες Ρομάν Σταρίκοβιτς και Μαξίμ Ριάσχιν κατέκτησαν την κορυφή του Carstensz Pyramid (ή Puncak Jaya), στα 4.884 μέτρα, στην απομονωμένη οροσειρά Maoke στην Παπούα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την υψηλότερη κορυφή της Αυστραλίας και Ωκεανίας και μία από τις θρυλικές «Επτά Κορυφές».

Δείτε φωτογραφίες από το TopGuide CY:

