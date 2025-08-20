Ecommbx
Ισραήλ: Εγκρίθηκε επίσημα το σχέδιο εποικισμού που χωρίζει στα δύο τη Δυτική Όχθη
Ισραήλ: Εγκρίθηκε επίσημα το σχέδιο εποικισμού που χωρίζει στα δύο τη Δυτική Όχθη

 20.08.2025 - 15:11
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του αμφιλεγόμενου σχεδίου εποικισμού E1 στη Δυτική Όχθη, που προβλέπει την κατασκευή χιλιάδων κατοικιών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τις συνέπειες που θα έχει στην προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Η Ανώτερη Επιτροπή Σχεδιασμού της Πολιτικής Διοίκησης, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, έδωσε την τελική έγκριση στο σχέδιο για τον εποικισμό E1, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα οικιστικά προγράμματα στη Δυτική Όχθη. Το έργο αφορά την ανέγερση περίπου 3.400 κατοικιών σε έκταση μεταξύ Ιερουσαλήμ και του οικισμού Μααλέ Αντουμίμ.

Ο υπουργός Οικονομικών και ταυτόχρονα υπουργός στο υπουργείο Άμυνας, Μπεζαλέλ Σμοτριτς, χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για μια «ιστορική στιγμή». Όπως δήλωσε, πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα που πρακτικά διαγράφει την αυταπάτη των δύο κρατών και εδραιώνει την κατοχή του εβραϊκού λαού στην καρδιά της Γης του Ισραήλ».

Συνεχίζοντας, ο ακροδεξιός υπουργός τόνισε: «Το παλαιστινιακό κράτος διαγράφεται από το τραπέζι όχι με συνθήματα αλλά με πράξεις. Κάθε εποικισμός, κάθε γειτονιά, κάθε κατοικία είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτής της επικίνδυνης ιδέας». Ο Σμοτριτς είχε δώσει την τελική έγκρισή του στο σχέδιο ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αντιδράσεις

Αντιμέτωπη με την εξέλιξη, η οργάνωση «Peace Now», που δραστηριοποιείται κατά του εποικιστικού κινήματος, υπογράμμισε ότι το έργο θέτει σε σοβαρή απειλή την προοπτική ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, «υπό την κάλυψη του πολέμου, ο Σμοτριτς και η μειοψηφία των μεσσιανικών φίλων του προχωρούν στην ίδρυση ενός παράλογου εποικισμού, τον οποίο θα χρειαστεί να εκκενώσουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία».

Η οργάνωση προειδοποίησε ότι το κόστος του έργου ενδέχεται να ανέλθει σε δισεκατομμύρια σέκελ, τα οποία θα δαπανηθούν και πιθανόν να χαθούν, ενώ επεσήμανε πως «ολόκληρος ο σκοπός του εποικισμού στο E1 είναι να σαμποτάρει μια πολιτική λύση και να οδηγήσει γρήγορα σε ένα διπλό εθνικό απαρτχάιντ κράτος».

Στρατηγική σημασία και διεθνείς επιπτώσεις

Το σχέδιο E1 θεωρείται από τους επικριτές του ισραηλινού εποικιστικού προγράμματος ως μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη γεωγραφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών. Η εφαρμογή του θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκόψει ουσιαστικά το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης από το νότιο, ενώ παράλληλα θα περιόριζε τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, επιβαρύνοντας δραστικά τις πιθανότητες επίτευξης μιας λύσης δύο κρατών.

Πηγή: protothema.gr

