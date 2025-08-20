Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: 19χρονος πήγε για ταξίδι με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο - Δείτε φωτογραφίες

 20.08.2025 - 15:42
Θύμα μιας απίστευτης προδοσίας έπεσε ένας 19χρονος από την Κίνα, ο οποίος δεν περίμενε ότι το ταξίδι με την 17χρονη σύντροφό του θα κατέληγε με τον ίδιο να πωλείται σκλάβος στη Μιανμάρ σε μια συμφωνία που έκανε η φίλη του.

Ο 19χρονος, όπως περιέγραψε η αδελφή του, πίστευε ότι είχε βρει τον έρωτα της ζωής του στα μάτια της 17χρονης, την οποία είχε γνωρίσει σε νυχτερινό κέντρο το 2024.
 
Η κοπέλα εμφανιζόταν στα social media με φανταχτερά ρούχα και τσάντες γνωστών σχεδιαστών (που στη συνέχεια αποδείχτηκαν απομιμήσεις) ενώ παρουσίαζε τον εαυτό της ως γόνο πλούσιας οικογένειας στη Μιανμάρ λέγοντας ότι οι γονείς της είναι διαχειριστές επενδύσεων για επιχειρήσεις.
 
Το ταξίδι που αποδείχθηκε εφιάλτης

Η 17χρονη έβαλε μπροστά το σχέδιό της πείθοντας τον ανυποψίαστο 19χρονο να πάνε ταξίδι στο εξωτερικό - σε Ταϊλάνδη και Μιανμάρ - υποσχόμενη ότι θα του βρει δουλειά.

Έτσι τον περασμένο Φεβρουάριο ο 19χρονος αποφάσισε να πάει το ταξίδι αυτό στην Μπανγκόγκ, κρυφά από την οικογένειά του, η οποία το ανακάλυψε μόνο όταν είδε φωτογραφίες στα social media.
 
Ωστόσο, στην Ταϊλάνδη τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε ο νεαρός Κινέζος όταν η ανήλικη τον παρέσυρε στα σύνορα Ταϊλάνδης-Μιανμάρ και τον εγκατέλειψε. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ένας ένοπλος, του πήρε διαβατήριο και τηλέφωνο και τον συνόδευσε σε ένα κτήριο στη Μιανμάρ.
Εκεί, του ξύρισαν το κεφάλι και τον ανάγκασαν να εργάζεται 16 με 20 ώρες την ημέρα. Όταν, μάλιστα, δεν κατάφερνε να πετύχει τους στόχους, τον χτυπούσαν με μεταλλική ράβδο, τον κλείδωναν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και συχνά τον άφηναν χωρίς φαγητό. Ήταν τέτοια η κακοποίηση που υπέστη ο 19χρονος ώστε μετά από μερικούς μήνες να χάσει ακόμη και την ακοή του.

40.000 ευρώ για να αφεθεί ελεύθερος

Το επόμενο βήμα της περιπέτειας του 19χρονου αφορούσε τον εκβιασμό που έκαναν τα άτομα που τον κρατούσαν για να τον αφήσουν ελεύθερο.

H οικογένειά του χρειάστηκε να πληρώσει 40.000 ευρώ για αφεθεί ελεύθερος ο νεαρός Κινέζος και να επιστρέψει στο σπίτι του τον Ιούνιο, μετά από τέσσερις μήνες αιχμαλωσίας.

Εν τω μεταξύ, η 17χρονη συνελήφθη κατά την επιστροφή της στην Κίνα, μετά από 10 ημέρες παραμονής στην Ταϊλάνδη και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη.

Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες, ελπίζει ότι στην 17χρονη θα επιβληθεί η μέγιστη ποινή για την προδοσία της.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

