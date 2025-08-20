Το θαύμα των Labubu: Πώς τα δημοφιλή κουκλάκια έβαλαν τον 38χρονο δημιουργό τους στο top 10 των πλουσιότερων Κινέζων

Μέσα σε λίγους μήνες, ο δημιουργός των Labubu είδε τη συνολική του καθαρή περιουσία να εκτοξεύεται από τα 1,8 δισ. δολάρια το 2024, στα 26,3 δισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με το Forbes – εξέλιξη που τον ανέδειξε στον 10ο πλουσιότερο άνθρωπο της Κίνας.

Οι μετοχές της Pop Mart έχουν εκτιναχθεί πάνω από 230% από την αρχή του έτους, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποτιμάται πλέον στα 35 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας σε αξία τους διεθνείς κολοσσούς Mattel, Sanrio και Hasbro μαζί. Όπως σημειώνει η Financial Times, οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2025 τριπλασιάστηκαν στα 13,9 δισ. γιουάν, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 400% στα 4,6 δισ. γιουάν.

Ο ρόλος των Labubu

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη είχαν τα Labubu από τη σειρά «The Monsters». Τα χαριτωμένα αλλά και εκκεντρικά κουκλάκια με τα κοφτερά δόντια έχουν γίνει συλλεκτικό φαινόμενο και αγαπημένο αξεσουάρ διεθνών celebrities όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Ριάνα και η Πάρις Χίλτον. Σε δημοπρασία στο Πεκίνο, μάλιστα, συλλέκτης πλήρωσε 1,2 εκατ. γιουάν για μια ανθρώπινου μεγέθους έκδοση Labubu.

Ο Γουάνγκ Νινγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Pop Mart αναμένεται να αγγίξει τζίρο 20 δισ. γιουάν φέτος, ενώ εκτίμησε ότι «τα 30 δισ. (4,1 δισ. δολάρια) θα είναι επίσης αρκετά εύκολα».

Η Pop Mart έχει ήδη παρουσία με δεκάδες καταστήματα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ασία, ενώ σχεδιάζει νέα φάση ταχείας επέκτασης σε αγορές όπως η Μέση Ανατολή και η Λατινική Αμερική. Παράλληλα, μέσω των «blind boxes» –κουτιά όπου ο αγοραστής δεν γνωρίζει ποιο ακριβώς παιχνίδι θα βρει μέσα– καλλιεργεί την κουλτούρα της συλλεκτικότητας που έχει οδηγήσει σε μαζικές επαναλαμβανόμενες αγορές.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, μόνο η σειρά «The Monsters» απέφερε έσοδα 4,81 δισ. γιουάν, δηλαδή το 34,7% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, ενώ άλλες σειρές όπως οι «Molly» και «Crybaby» ξεπέρασαν το 1 δισ. γιουάν η καθεμία.

Αναλυτές προειδοποιούν πάντως ότι «οι μετοχές παραμένουν υπερτιμημένες, καθώς οι επενδυτές υποτιμούν τους κινδύνους σε βάθος χρόνου». Ωστόσο, ο Νινγκ και η ομάδα του δείχνουν αποφασισμένοι να μετατρέψουν τα Labubu σε μια αυτοκρατορία τύπου Disney, με σχέδια για animation, ταινίες και θεματικά πάρκα.

Πηγή: protothema.gr