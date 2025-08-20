Υπόθεση πατροκτονίας: Επανασυνελήφθη ο ύποπτος μετά την αποδέσμευσή του από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

Στην Κύπρο ο Καγκελάριος της Αυστρίας: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο
Ο 48χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ομολογήσει τη διάπραξη του εγκλήματος, αμέσως μετά τη διάπραξη του, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το πρωί επανασυνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου όπου τέθηκε υπό διήμερη κράτηση, ως ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης. Πρόθεση των ανακριτών είναι όπως με την εκπνοή του διατάγματος, καταχωρήσουν την υπόθεση για εκδίκαση της ενώπιον Κακουργιοδικείου.
Ο 48χρονος φέρεται να είχε μαχαιρώσει τον πατέρα του μέχρι θανάτου στο διαμέρισμα ιδιόκτητης πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Στη συνέχεια ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή όπου διαπράχθηκε ο φόνος και τον συνέλαβαν. Μαζί τους διέμενε η σύζυγος και μητέρα του δράστη.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις