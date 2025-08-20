Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

 20.08.2025 - 20:49
Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 19χρονου που τραυματίστηκε κρίσιμα στον χώρο στάθμευσης του Μακένζυ, το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πτώση από όχημα που οδηγούσε συνομήλικός του.

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ ο οδηγός τελεί υπό διήμερη κράτηση με εντολή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Αρχικά, οι καταθέσεις του οδηγού και του συνοδηγού έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να απορρίψει αίτημα σύλληψης. Ωστόσο, στη συνέχεια ο οδηγός διαφοροποίησε την εκδοχή του, παραδεχόμενος ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο 19χρονος τραυματίας βρισκόταν ξαπλωμένος πάνω στο αυτοκίνητο και έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρουσία περίπου δέκα φίλων τους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ΤΑΕ Λάρνακας, που διερευνά σοβαρά αδικήματα, ενώ αναμένονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αξιολόγηση υλικού από κλειστά κυκλώματα. Ο έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ στον οδηγό ήταν αρνητικός.

Δείτε βίντεο:

