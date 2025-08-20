Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης – Τι λένε οι ειδικοί
ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης – Τι λένε οι ειδικοί

 20.08.2025 - 23:39
Κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης – Τι λένε οι ειδικοί

Κατολίσθηση σημειώθηκε στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο mega, η Σαντορίνη είναι περιοχή που είναι επιρρεπής σε τέτοια φαινόμενα, καθώς είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν κατολισθήσεις, ενώ είχαμε και έντονη σεισμικότητα τους προηγούμενους μήνες.

Το «κερασάκι στην τούρτα», σύμφωνα με την καθηγήτρια Γεωλογίας Νίκη Ευελπίδου είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, με έντονες οικοδομικές δραστηριότητες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που είναι τρωτό στον κίνδυνο για κατολισθήσεις, αναφέρει η καθηγήτρια, και τονίζει πως η ομάδα του ΕΚΠΑ είχε κάνει αποστολές στο νησί και είχε αναφέρει τις πιο ευάλωτες περιοχές, μια εκ των οποίων είναι το Ημεροβίγλι.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά το θέμα και λένε πως καλό θα είναι να μην τρομοκρατούνται οι πολίτες, καθώς δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι μέτρα κατά του φαινομένου.

Η Ελλάδα είναι σεισμικά ενεργή χώρα και τέτοια θέματα υπάρχουν σε πολλές περιοχές, πρέπει να κατανοήσουμε πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τις άδειες που δίνονται για να χτίσουμε, αλλά και να υπάρχει επισταμένη μελέτη με γεωλόγους και μηχανικούς, με πολυδιάστατη προσέγγιση, για να αποφευχθούν προβλήματα, σύμφωνα με την κ. Ευελπίδου.

Με τέτοια μέτρα, το τουριστικό προϊόν θα είναι πιο ελκυστικό καθώς ο κόσμος θα νιώθει ασφάλεια, εκτίμησε η καθηγήτρια.

Ο Νίκος Ζώρζος, δήμαρχος Θήρας, δήλωσε πως η κατολίσθηση έγινε σε περιοχή χωρίς ανθρωπογενές περιβάλλον και δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Ο δήμαρχος σημείωσε πως το θέμα της ανθρώπινης δραστηριότητας μπαίνει στην άκρη προς το παρόν, καθώς κατά την περίοδο του καλοκαιριού, απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες, άρα δεν υπήρχε οικοδομική εργασία και δεν έγινε από ανθρώπινη υπαιτιότητα η κατολίσθηση.

Επίσης, αναφέρει ο δήμαρχος, η περιοχή έχει κλίσεις και το νησί έχει όντως κατολισθήσεις σε περιοχές της Καλντέρας, και χρειάζονται κι άλλα έργα για να μειωθεί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων. Η περιφέρεια έχει βγάλει έναν διαγωνισμό, είπε, και τόνισε πως πρέπει να υπάρξει έλεγχος της οικοδομικής ανάπτυξης. «Η Σαντορίνη δεν χρειάζεται άλλη οικοδομική δραστηριότητα», σημείωσε και χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές σχετικά με δρόμο που «έπεσε».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Ευελπίδου, παρακολουθούνται οι επιπτώσεις μετά τους σεισμούς, καθώς οι κατολισθήσεις δεν γίνονται μόνο όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Το ότι τελείωσε αυτή η μεγάλη συζήτηση γύρω από τους σεισμούς δεν σημαίνει πως τελείωσε το θέμα, είπε και τόνισε πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα, καθώς η χώρα μας έχει έντονη δραστηριότητα.


Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»
Αυτά είναι τα 4 τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου - Νέες γνωριμίες και οικονομικές ευκαιρίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κέρδισε σε λοταρία 200.000 δολάρια παίζοντας νούμερα από πινακίδα αυτοκινήτου

 20.08.2025 - 23:18
Επόμενο άρθρο

Ντουζαρίκ: Ο θαλάσσιος διάδρομος Κύπρου, «κρίσιμο» μέρος της ανθρωπιστικής αλυσίδας

 20.08.2025 - 23:58
Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 19χρονου που τραυματίστηκε κρίσιμα στον χώρο στάθμευσης του Μακένζυ, το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πτώση από όχημα που οδηγούσε συνομήλικός του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

  •  20.08.2025 - 20:49
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

  •  20.08.2025 - 18:46
Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

  •  20.08.2025 - 16:42
Ισραήλ: Ξεκίνησαν τα «πρώτα στάδια» κατάληψης της Πόλης της Γάζας

Ισραήλ: Ξεκίνησαν τα «πρώτα στάδια» κατάληψης της Πόλης της Γάζας

  •  20.08.2025 - 21:59
Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

  •  20.08.2025 - 16:30
Υπό κράτηση 36χρονος ο Πολωνός: Συνελήφθη στην Πάφο - Τον καταζητούσαν για υπόθεση απαγωγής

Υπό κράτηση 36χρονος ο Πολωνός: Συνελήφθη στην Πάφο - Τον καταζητούσαν για υπόθεση απαγωγής

  •  20.08.2025 - 18:51
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

  •  20.08.2025 - 20:09
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση

Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση

  •  20.08.2025 - 22:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα