Κέρδισε σε λοταρία 200.000 δολάρια παίζοντας νούμερα από πινακίδα αυτοκινήτου

 20.08.2025 - 23:18
Απίστευτη τύχη είχε ένας άνδρας από την πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσισε να παίξει σε λοταρία τους αριθμούς που είδε τυχαία σε μια πινακίδα αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα; Ένα έπαθλο 200.000 δολαρίων.

Ο άνδρας από την κομητεία St. Mary’s διένυε τη διαδρομή των 70 μιλίων για να πάει στη δουλειά του, όταν σταμάτησε σε φανάρι στην περιοχή Charlotte Hall. Εκεί παρατήρησε την πινακίδα ενός φορτηγού με τον αριθμό «19363» και αποφάσισε να τον δοκιμάσει στην κλήρωση του Pick 5.

Έπαιξε τους αριθμούς τόσο στην απογευματινή κλήρωση της 6ης Αυγούστου όσο και στη μεσημεριανή της 7ης Αυγούστου. Όταν έλεγξε τα αποτελέσματα της δεύτερης κλήρωσης, συνειδητοποίησε ότι οι αριθμοί του είχαν βγει.

«Έμεινα άφωνος, δεν μπορούσα να ανασάνω από τη χαρά. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος», δήλωσε στους υπεύθυνους της Λοταρίας του Μέριλαντ. Με τα χρήματα σκοπεύει να ανακαινίσει το παλιό του σπίτι, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει και μία πιο… γευστική επιθυμία: «Ω, θα πάρω και ένα crab cake!» είπε χαμογελώντας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

