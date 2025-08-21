Αγώνας δρόμου για την αποθήκευση ενέργειας – 18 νέες αιτήσεις στο μικροσκόπιο ΔΣΜΚ και ΑΗΚ

Ειδικότερα, ο ΔΣΜΚ αναφέρει πως έχει εκδώσει Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης για σύνδεση στο Δίκτυο Μεταφοράς και Διανομής σε 8 αιτητές με συνολική ισχύ 231 MW και ενέργεια 570 MWh, οι οποίοι, με βάση την ισχύουσα Διαδικασία Σύνδεσης του ΔΣΜΚ, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες ούτως ώστε ο ΔΣΜΚ να προχωρήσει με την έκδοση Τελικών Όρων Σύνδεσης. Στο παρόν στάδιο κανένας από τους αιτητές δεν έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες, συμπληρώνεται σχετικά.

Προστίθεται ότι ο ΔΣΜΚ έχει παραλάβει άλλες 18 αιτήσεις σύνδεσης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 416 MW και ενέργειας 1485 MWh, εκ των οποίων, στις 6 περιπτώσεις, λόγω του μεγάλου μεγέθους των μονάδων αποθήκευσης που ζητήθηκε, απαιτείτο η εγκαθίδρυση Υποσταθμών Μεταφοράς, κάτι που δεν επιθυμούσαν οι ίδιοι οι αιτητές λόγω περιορισμένου χώρου στα τεμάχια τους και κάτι το οποίο θα επέφερε μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην σύνδεση τους.

Αναφέρεται επίσης ότι στην προσπάθειά του να επισπεύσει την σύνδεση των εν λόγω συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε και συμφώνησε με τους εν λόγω αιτητές ότι θα μελετήσει τη δυνατότητα παραχώρησης σύνδεσης με μειωμένη ισχύ μέσω του Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης, αποστέλλοντας για τον σκοπό αυτό στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με σκοπό την λεπτομερή διερεύνηση της σύνδεσης τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ΔΣΜΚ απέστειλε στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) και τις υπόλοιπες 12 αιτήσεις σύνδεσης για τις οποίες, εκ πρώτης όψεως, διαφαίνεται καταλληλότερη η εξυπηρέτησή τους με σύνδεση στο Σύστημα Διανομής Μέσης Τάσης, συμπληρώνοντας ότι στο παρόν στάδιο ο ΔΣΜΚ συνεργάζεται με τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης των συστημάτων των πιο πάνω 18 αιτήσεων στο Σύστημα Διανομής Μέσης Τάσης.

Ο ΔΣΜΚ, στα πλαίσια της διαφάνειας και προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, δημοσιεύει κατάλογο στην ιστοσελίδα του που παρουσιάζει όλες τις αιτήσεις για σύνδεση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που έχει παραλάβει καθώς και το στάδιο που βρίσκεται η κάθε αίτηση, καταλήγει η ανακοίνωση.