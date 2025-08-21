Νετανιάχου: Ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

«Έδωσα εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένη δήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη μεραρχία της Γάζας, προσθέτοντας ότι ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψη της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε και σήμερα Πέμπτη την πίεση στην πόλη της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Την Τετάρτη, ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους να παρουσιαστούν, ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι, κάτι που ενδεχομένως θα πάρει αρκετές εβδομάδες, οι μεσολαβητές έχουν στη διάθεσή τους κάποιον χρόνο για να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών στην πρόταση εκεχειρίας, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς. Η πρόταση αυτή προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές σε ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι μαζί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι ακόμη εν ζωή.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία σαφή αναφορά στην πρόταση αυτή που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι την αποδέχεται.